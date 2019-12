Banken & Versicherungen

Neu:

[12:10] BZ: Niedersächsischer Landtag stimmt über NordLB-Rettung ab

[12:50] Der Bondaffe:

Im "öffentlich-rechtlichen Bankensystem" hat sich das "Modell der Landesbanken" auf jeden Fall langfristig nicht bewährt. Das sind Rohrkrepierer, die eine Menge Geld auf Kosten des kleinen Sparkassenkunden verschlingen. Die Privatbanken in Deutschland sind am Ende, die öffentlich-rechtlichen Landesbanken sind ebenfalls am Ende. Kommt jetzt noch ein Skandal und ein schwarzes Finanzloch aus dem Genossenschaftssektor?

[14:00] Das ganze Finanzsystem lässt sich nur mehr mühsam am Leben erhalten.WE.



[9:55] Zeit: Volksbank Banca Popolare di Bari: Italien stellt 900 Millionen Euro für Bankenrettung bereit

Diese Krise ist noch lange nicht vorbei.

[14:25] Bild: Böse Überraschung zum Nikolaus Sparkassen-Kunden warten auf Lohn und Kindergeld

Sparkassenkunden in ganz Deutschland ärgern sich seit Donnerstag über ausbleibende Lohn- und Kindergeld-Überweisungen. Und das nur einen Tag vor Nikolaus!

Angeblich sind es technische Probleme. Aber für so viele Tage?WE.

[9:10] Leserzuschrift-DE zu Stellenabbau bei Santander trifft vor allem Mönchengladbach

Keine schöne Botschaft im Advent: Die Santander Consumer Bank will etwa 350 Stellen streichen. Nun stehen Gespräche mit Mitarbeitern an.

Auch das frühere Geschäftsmodell der Banken, der Zins, scheint erledigt zu sein. Bei anderen Playern schaut es auch nicht besser aus: HypoVereinsbank streicht 1300 Arbeitsplätze. Habt ihr es auch schon bemerkt? Deutschland wird gerade an mehreren Enden gleichzeitig abgebrannt, es brennt schon wie Zunder ... Wirtschaft, Banken, Verkehr, Sozialsystem, Pisa, Stadtkassen, Sicherheit im öffentlichen Raum.

[11:00] Leserkommentar-DE:

"Habt ihr es auch schon bemerkt? Deutschland wird gerade an mehreren Enden gleichzeitig abgebrannt".

Ach was das ist doch nur das Licht der Weihnachtsbeleuchtung und nicht der Schein des Feuers. Im Ernst, hatte gestern mal wieder ein erleuchtendes Gespräch mit einem ganz Schlauen, der mir erklärt hat, dass alles gut ist: Es geht uns doch allen sooo gut, die Energiewende ist ein voller Erfolg. Einen Blackout wird es in Deutschland nie geben, das lassen die doch gar nicht zu und im übrigen haben wir ja so viele Stromüberschüsse, dass wir den ins Ausland verschenken müssen! Auch die Umstellung auf Elektromobilität ist kein Problem, hier und da muss man halt ein paar neue Kabel verlegen, aber ansonsten haben Tests gezeigt, dass selbst wenn alle in einer Stadt ein E-Fahrzeug fahren kein Problem. Unsere Regierung macht einen guten Job, auch die Grünen sind keine Gefahr und Deindustrialisierung und ein bevorstehender

Wirtschaftszusammenbruch oder gar Finanzcrash sind nur Spinnereien und Schwarzmalerei. Vorbereiten auf Stromausfall und Krisen ist nur was für Spinner, Naziehs usw. Möchte Ihnen den Rest der Idiotie ersparen. 99% der Deutschen haben nicht die geringste Ahnung von dem was kommt, die sehen den Wald nicht mal wenn sie mitten drin stehen. Ja bei uns läuft es wirklich gut, mit Vollgas Richtung Abgrund, die Bordkapelle spielt und die Oberschlauen tanzen noch. Freue mich schon wenn die Lichter ausgehen und Idioten die mich ausgelacht haben dann winseln werden vor dem ahnungslosen Schwarzmaler und Spinner...

Noch gibt es die Möglichkeit, die Realitätsverweigerung auszuleben.

[13:50] Die haben nicht nur keine Ahnung, von dem, was kommt. Sie wollen es auch gar nicht wissen.WE.

[8:00] Kurier: Gratis gebunkert: 900 Millionen liegen bei der Finanz

Banken und Versicherungen wollen sich Negativzinsen ersparen. Finanz will nun in Verhandlungen treten.

Man kommt auf eigenartige Ideen.WE.

[16:15] Spiegel: Italienische Großbank Unicredit streicht 8000 Stellen

[11:00] Leserkommentar-DE zu gestern 17:00:

Vor einigen Jahren auf einem Seminar erzählte ein Teilnehmer Abends in kleiner Runde, dass ihm ein guter Freund erzählte, der als Personenschützer arbeitete, dass beim Mord an Herrn Buback dieser genau durch die einzige nicht gepanzerte Scheibe erschossen worden sei. Also auch dieser Mord konnte nur durch Insiderwissen begangen worden sein. Das geschah wohl alles noch zu Zeiten, als hochrangige Personen des öffentlichen Lebens wohl noch nicht durch Korruption und Abartigkeiten erpressbar steuerbar waren. So wie man bei sicherheitsrelevanter Software von einer eingebauten Backdoor spricht, hatte man wohl ähnliches im Sicherheitsapparat solcher hochrangiger Personen eingebaut. Liefen sie dem System aus dem Ruder, wurden sie entsprechend ausgeschaltet. Zu diesem Zweck hatte das System zur damaligen Zeit wohl auch die RAF (Rote Armee Fraktion) installiert. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir heutzutage mit der NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), oder im sog. Kampf gegen Rechts wobei diese an Lächerlichkeit einfach schon nicht mehr zu ertragen sind. Das System (Regierung/Staat) arbeitet also immer mit Methoden der Angst und Spaltung der Gesellschaft zur Steuerung dieser. Durch den Artikel des Mordes an Herrhausen habe ich die große Hoffnung, dass genau solche Arbeitsweisen unserer feinen Regierungen jetzt ans Licht der Öffentlichkeit kommen.

Stimmt, heute macht man das mit Erpressung, indem man nur Erpressbare hoch kommen lässt.WE.

