Neu:

[17:00] Goldreporter: Gold als Rettungsanker – Die Länder mit der höchsten Inflation!

Neu:

[12:40] Der Silberfuchs zu Oberirdische Silberbestände bloß ein Bruchteil des weltweiten Vermögens

Wieder einmal ein sehr interessanter Artikel von Steve St. Angelo. Es dreht sich um das oberirdische Gold und Silber als Vorrat. Da besonders bei Silber sehr viel Material in Schmuck, historischen Münzen (Sammler!) und anderen Silberwaren gebunden ist, würde ich die sehr konservative Schätzung des Autors i.H.v. ca. 360.000t doch etwas zugunsten von Silber nach oben revidieren wollen. Meine Erfahrung im Geschäft ist, dass die meisten Menschen Altgold zusammen mit Silber abgeben. Selten kommt jemand mit Silber allein -- und wenn, dann mit größeren Mengen. Diesen letzten Punkt sieht der Autor gar nicht.

Daraus ergibt sich bei mir eine Quote (GSR), die sehr dicht an der weltweiten Förderquote (Au/Ag=1/9) liegt. Das kann aber auch eine Besonderheit in DE oder D-A-CH sein und muss nicht weltweit zutreffen. (Asiaten sind viel affiner zu Gold, weniger zu Silber.) Und für Deutschland kann man sagen, dass noch unglaubliche Mengen an Silber aus dem Kaiserreich (1871--1914), dem Dritten Reich (RM 2+5), der Zeit der DM (5+10 in 625 bzw. 925er), dem Euro (52 Sondermünzen in riesiger Auflage zu €10 in 925) und neuerdings zu 20 Euro ...

Der Preis am Markt für die beiden Metalle wird für kurze Zeit nach dem Crash aber regional gemacht werden und nicht weltweit ... Ganz gleich, wie es wirklich werden wird: 1:88 an der Börse ist einfach absurd. Also: Jetzt kaufen, was viel zu billig ist. Physisch!

Eine letzte Bemerkung zum erwähnten Silber in alten Müllhalden. Diese werden heute schon komplett wieder abgebaut, um sie zu recyceln. In wenigen Jahrzehnten wird es keine alten Müllhalden mehr geben -- meine Rohstoffprognose.

[14:10] Bei einem Briefing hat man mir einmal gesagt, dass Elektronik-Schrott nach Gold und Silber durchsucht werden wird. So kostbar werden diese Metalle sein.WE.

Neu:

[13:00] Der Silberfuchs zu Goldpreis (Wikipedia-Artikel)

Habe gerade einen sehr interessanten Artikel über Gold und Silber (und Goldstandard) gefunden. Es sind massenweise historische Fakten eingearbeitet, die das Verständnis für die beiden Geldmetalle erheblich erweitern können.

Neu:

[16:50] Deviant Investor: Goldfinger, Silver and Gold

Neu:

[17:00] Deviant Investor: Red Pill Realities

Neu:

[16:30] Deviant Investor: None Dare Call It Nonsense

Neu:

[12:00] Der Silberfuchs zu Gold/Tabellen und Grafiken

Hier ein paar Zahlen bezüglich der Historie und Entwicklung von Gold weltweit. Interessant war für mich vor allem, dass Südafrika in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit über 1000t Jahresförderung für mehr als die Hälfte der weltweiten Förderung gut war ... (Was ist von diesem Reichtum geblieben?) Und interessant sind auch die historischen Förderzahlen von China und Russland -- Länder, die ihr gesamtes selbst gefördetes Gold seit mindestens zwei Dekaden in den eigenen Tresoren einlagern ... damit lässt sich "hochrechnen."

[12:30] Fast alle Staaten haben die Förderung massiv gesteigert. Nur in Südafrika ist sie total eingebrochen. Warum wohl?WE.

[13:30] Der Silberfuchs:

Zum blauen Kommentar: Ich sehe hier eher geologische Ursachen. 1.) Das Gold muss aus immer größerer Tiefe gefördert werden -- das kostet(!) bis zum Punkt der Unrentabilität ... 2.) Die Goldgehalte pro Tonne Gestein nehmen derart drastisch ab, dass es mittlerweile in SA rentabler ist, die alten Abraumhalden nochmals "durchzusieben" -- was auch gemacht wird. Beides führt zu dem enormen Rückgang um 85% im Vergleich zum Rekord aus den 70er Jahren.

[14:00] Es stimmt, dass es in SA schwieriger geworden ist, Gold abzubauen. Aber das wirkliche Problem ist die schwarze Regierung, unter der nichts funktioniert.WE.

Neu:

[18:30] Deviant Investor: Silver versus Debt, Delusions and Devaluation

Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv