[10:30] Goldreporter: Schweizer Raffinerien liefern deutlich weniger Gold

[9:20] Der Silberfuchs zu Silver & Gold Books - Part 2 - Mike Maloney

Die langjährigen Leser hier wissen, dass mich die Gold/Silber-Ratio besonders interessiert. Während Mike Maloney sein Bücherregal präsentiert, fällt dazu eine sehr wichtige Information an, die mir so noch nicht zur Verfügung stand. Er sagt, dass wenn wir über oberirdisch in jedweder Form (Schmuck, Silbergegenstände, Barren, Münzen) vorliegendes Silber sprechen, etwa fünf Mal mehr davon da sei als Gold. Bei Gold wird übrigens fast immer nur über die jemals geförderte Menge (175.' - 190.000 t) gesprochen.

Wenn wir hingegen über sofort verfügbares Investmentgrade-Silber (Barren und Münzen in 9999) sprechen, nur ein Fünftel sofort davon verfügbar ist. Ich nehme an, dass nachdem die Papier-Währungen dieser Welt sich verabschiedet haben (die Manipulation von Gold und Silber endet, weil es keine Derivate mehr gibt), Silber also wenigstens auf den Wert von ein Fünftel von Gold steigen muss. Es kann sehr kurzzeitig sogar teurer werden als Gold -- siehe oben. Was dann passiert, ist vollkommen klar: Jeder, der (auch nur) über ein paar Krümel Silber verfügt, wird es zu Markte tragen ... Danach müssen diese Massen an Schrott durch die wenigen Raffinerien dieser Welt.

Ich schätze die weltweite Verarbeitungskapazität aller Raffinerien für Gold und Silber zusammen auf maximal 50.000t p.a. Das Silber muss durch diesen Flaschenhals und wird einige Zeit relativ teuer bleiben, weil es nur langsam in großer Menge wieder auf den Markt fließt. Im Edelmetallhandel wird in den wilden 1...3 Jahren nach dem Crash unglaublich viel zu verdienen sein, weil die Spreads zur Verhandlungssache werden und Beziehungen über die Verfügbarkeit von Feingold und Feinsilber entscheidend sein werden.

[12:35] Ich denke nicht, dass Silber teurer als Gold wird. Aber derzeit ist es im Vergleich jzu Gold viel zu billig.WE.

[12:20] Goldreporter: Südafrikas Fördermenge schrumpft seit 25 Monaten

[13:20] Der Bondaffe:

Na ja, das Gold wäre schon da, lt. Bericht schlummern noch 6.000 Tonnen in den Tiefen. Aber wer holt es raus? Die Black-Power Bewegung kommt nicht in Frage. Die ist zu sehr mit der Ausrottung des weißen Bergbau-Know-hows beschäftigt. Wäre man gedanklich findig (hier sieht man, daß sich selbst die härtesten Wall-Street-Finanzjongleure nicht nach Südafrika trauen), könnte man das "Schlummernde Gold" als Sicherheit sehen und eine Anleihe darauf begeben indem man Schürfrechte ausgibt. Ich meine einen besseren Tresor als dieses Gold in den Tiefen hat keine Zentralbank auf dieser Welt. Alles nur Ansichtssache. Irgendwann kommen dann die Chinesen (bauen eine schöne Infrastruktur) und holen sich das Zeug.

[13:30] Warten wir darauf, dass Südafrika wieder eine Kolonie wird.WE.

[16:30] RT: Goldman Sachs: Zentralbanken kaufen weltweit massiv Gold an, um sich vom Dollar zu lösen

[14:00] Der Silberfuchs zu China Gold Reserves & Chindia Demand

Kurz und knapp: Möge sich jeder seinen Teil denken.

[14:15] Der Silberfuchs: Lieferprobleme:

Habe gerade knapp 200g Gold in 8 kleineren Stücken bei meinem Geschäftspartner bestellt. Normal ist: vor 14:00 Uhr bestellt, am nächsten Tag geliefert. Diesmal nicht. Bestellung kommt am Montag -- "Lieferschwierigkeiten." OK, das ist zwar eine alte Scheideanstalt und bei Weitem nicht die größte ... die Alarmglocken läuten und die Uhr tickt ...

Offenbar haben die Scheideanstalten auch nichts mehr.WE.

[13:00] Goldreporter: Holt auch die Slowakei ihr Gold nach Hause?

[16:10] GoldCore: Poland Repatriates Gold From Bank of England Storage to ‘Show Strength of its Economy’

[17:55] 70 Tonnen (Papier)Gold: US-Fonds kauft Gold für 31 Mrd. Dollar!

[16:45] Serbien: Nächste Zentralbank deckt sich mit Gold ein

[14:10] Aber nicht physisch: Legendärer Investor George Soros verlässt sich auf Gold

[14:45] Der Silberfuchs:

In der selben Quelle gleich über dem Soros-Artikel wird die Familie Rothschild erwähnt, die sich vom Dollar und anderen Währungen zugunsten von Gold trennt. Und wenn die das machen, kann es ja nicht so verkehrt sein, wenn wir das auch tun -- aber bitte physisch. Übrigens, wegen dieser Anonymitätsgrenze explodiert der Handel in DE gerade. Ein Bekannter hat über 4kg in 10 Tagen umgesetzt, ich bin auch bei fast 2kg angekommen. Mein Volumen hat sich sehr viel mehr als verzehnfacht.

[15:30] Die Rothschilds dürften viel Gold schon vor langer Zeit gekauft haben.WE.

[16:50] Der Silberfuchs:

Die Familie Rothschild dürfte insgesamt so viel Gold besitzen wie KEINE ANDERE Familie auf dieser Welt. Und an den über 800.000.000 oz Silber bei JPMorgen-Chase sollten sie über Anteile an der Bank auch Miteigentümer sein.

[18:00] Ich kann dem Silberfuchs nur beipflichten. Dieses Gold dürfte schon vor langer Zeit gekauft worden sein.WE.

[12:00] Goldreporter: Türkei hortet deutlich mehr Gold

[12:05] Im 3. Quartal: So viel Gold haben die Deutschen zuletzt gekauft!

[12:20] Goldreporter: Goldpreis-Rückgang: Liquidierte die BIZ 34 Tonnen Gold?

[12:45] Der Silberfuchs:

"... ob es sich um physische Lieferungen oder Papiergold handelte ...(?)" sinngemäß zitiert -- vielleicht waren das die 34 Tonnen Gold, die man physisch brauchte und liefern musste, während das Fünfhundertfache in Papier an der LBMA / COMEX gedreht wurde...?

[14:30] Komplett ohne physisches Gold geht die Preisdrückung nicht. Jetzt haben wir eine Quelle, von der es kommen kann.WE.

[11:55] Der Silberfuchs zu LBMA muss reformieren, um dem physischen Edelmetallmarkt zu dienen

Hier ein wunderbarer Artikel über die Machenschaften der LBMA und der COMEX. Ich habe es gestern an anderer Stelle so formuliert. Die drei größten Verbrechen der Welt sind:

1.) $,¥,£,€ (ungedecktes Papiergeld)

2.) LBMA

3.) COMEX (gern auch Crimex genannt)

Das ungedeckte Papiergeld kommt zumindest bei uns garantiert weg.WE.

[13:00] Der Pirat zu US-Börse sichert sich Einfluss auf Goldpreis in China

Heute findet ein Ereignis statt, worüber bisher nicht berichtet wurde. China kann jetzt auch in den USA mit Future-Contracten handeln.

Das kann sehr spannend werden! Die USA haben kaum noch Gold. China dafür um so mehr. Die wahren Mengen, kennen nur Eingeweihte. Ich denke, dass die Chinesen die Goldpreise hoch sehen wollen, um sich vom US-Dollar als "Reserve" zu verabschieden. Die Amerikaner wiederum benötigen einen niedrigen Goldpreis, um ihre Währung stark zu halten! Das nennt sich Show-Down...

Zufälligerweise lief das FED Liquiditätsprogramm für den REPO-Markt bis einschließlich 10.10.2019. Dann war auch direkt Wochenende! Sehen wir heute erste Schieflagen im Finanzsystem?

Sollten die Chinesen direkt sehr hoch intervenieren, werden alle Banken auf dem falschen Fuß erwischt.

Der Focus hat am Wochenende bereits darauf hingewiesen, dass der steigende Goldpreis einen Crash auslösen wird.

Das ganze Szenario passt perdfekt in den Gesamtkontext rund um die Türkei und die militärische Operation. Die Dominosteine sind aufgestellt, jetzt müssen wir schauen, wo sie zuerst angeschubst werden.

Auch ein großes externes Ereignis kann zum Auslösen der Ketten führen!

Wir sollten es bald sehen!

Man sollte annehmen, dass der Pirat mehr weiss, als er hier publizieren darf. Das Fed-Liquditätsprogramm wurde bis 4. November verlängert. Grossereignisse wurden mir auch von einer anderen Quelle angekündigt.WE.

[9:45] 40 Tonnen in einem Monat: Goldreserven der Türkei steigen kräftig an

[12:10] Goldreporter: Russland kauft weiter tonnenweise Gold

[13:35] Goldreporter: Gold aus Südafrika: Weniger gefördert, aber mehr verkauft

Neu:

[9:45] Leserkommentar-DE zum gestrigen Artikel über Family Offices:

Es gibt auch große, eigentümergeführte Unternehmen (> 1.000.000.000 EURO Umsatz p.a.) ohne Family Offices. In einem davon habe ich gearbeitet. Während der Finanzkrise 2008 (Lehman-Pleite) hatte der Senior-Eigentümer aus der Privatschatulle(!) jedem Mitarbeiter eine Unze Gold (Krügerrand) geschenkt; und zwar explizit nicht zum Ausgeben/Konsum, sondern zum Zurücklegen für kommende „schlechte Zeiten“. Schlau u. großzügig, warmherzig und verantwortungsvoll. Selten, aber das gibt es.

[11:10] Das ist wirklich selten. Mir hat einmal ein sehr reicher Deutscher erzählt, wie das mit den Family Offices ist. Er hat sein Vermögen selbst verwaltet.WE.

[12:45] Leserkommentar-AT:

Das mit den "Familiy Offices" ist wirklich seltsam. Der Artikel ist meiner Meinung nach irreführend. Ein echter "Reicher" kauft keine (einzelnen?) Kilo-Barren. Der lässt groß einlagern; das geht aber auch für Kleine. Ich kenne persönlich jemanden der in einem Safe-Lager in Wien 10 Kilo Gold und über 100 kg Silber in den unterschiedlichsten Größen hat; ein anderer hat seit Jahren Gold um ca. 500.000 in einem Bankschließfach. 1 Kilo Gold sind so ca. momentan so ca 43.000 EUR. Mit 10 Kilo bin ich schon geflogen; das war aber relativ mühsam. Jemand mit viel Vermögen hat meistens hauptsächlich Firmenanteile oder Zinshäuser etc.

"Familiy Offices" ist anscheinend ein Zweig des neuen "Private Banking" wo nicht unternehmerisch tätige Erben und sonstige "privilegierte" Personen hingehen. Deswegen wird auch geschrieben: Verwalter eines großen Privatvermögens. Von Reichen lese ich persönlich hier nichts... Der Berater empfiehlt dann, vielleicht um sich abzusichern, zumindest 10-30% des Barvermögens bzw. Nicht-Immobilienvermögens in Gold anzulegen, wovon dann diese Kilobarren gekauft werden. Intelligente Leute die 1 MEUR in Gold anlegen, kaufen ohnehin nicht nur einen oder mehrere Kilobarren, die splitten meistens ganz anders, damit auch kleinere Stückelungen dabei sind (zum "Brot kaufen"); z.B. 1.000 Golddukaten, 100 Goldphilharmoniker, 5.000 Silberphilharmoniker, den Rest in (diversen) Barren. Wer diese Kunden mit "Kilobarren" wirklich sind, bleibt unklar. Vielleicht einfach deswegen, weil die 12,5 kg Barren noch unhandlicher und seltener sind als Kilobarren? Außerdem ist es vom Spread und Lagerplatz ziemlich egal, ob ich 250 g, 500g oder 1.000g Barren nehme - groß sind die ja alle nicht.

Ich würde diese Nachricht noch nicht übermäßig ernst nehmen. Untergehen wird die Comex, wenn ein paar Anleger auf Auslieferung Ihrer 400 UZ-Barren bestehen, der erste eine Klage auf Herausgabe der Barren bei Gericht einreicht ist und in London ein Insolvenzantrag gestellt wird...

[12:50] Der Silberfuchs:

Wenn Vermögensverwalter, Ausnahmen bestätigen die Regel, Bankberater, "Vermögensberater" u.s.w. wirklich überdurchschnittlich mit Geld umgehen könnten, bräuchten sie sich nicht um Kunden zu bemühen, denn sie hätten mit ihrem eigenen Vermögen genug zu tun; aber sie haben meist keines. Ferner kostet so ein Berater so viel, dass man selbst um 2...3 Prozentpunkte schlechter sein müsste, als wenn man sich selbst diesbezüglich organisiert. Ich verweise nochmals auf die Drei Speichen Regel von Jürgen Müller (Kopp Verlag) -- damit gelingt es. Auch Müller empfiehlt, jetzt Silber und Gold überzugewichten -- physisch.

[13:30] Diese Vermögensverwalter sind meist selbst nicht reich, aber eines können sie: Kunden aquirieren und halten. Das hat mir der Reiche auch gesagt.WE.

[20:00] Leserzuschrift-DE zu Goldhändler: Family Offices kaufen die Goldbarren gerade kiloweise

Auch die betuchtere Kundschaft hat jedoch noch nicht genug. „Family Offices fragen verstärkt 1-Kilo-Barren nach“, sagt Lochmann. Bei Family Offices handelt es sich um die Verwalter eines großen Privatvermögens. Besagte Barren sind nicht größer als ein handelsübliches Smartphone und kosten derzeit fast 48.000 US-Dollar.

Ich habe meine Einkäufe noch rechtzeitig getätigt. Ich warte lediglich und trinke Bier. Prost!

[20:15] Diese Info ist absolut brandheiss. Die wirklich Reichen haben jetzt erkannt, was kommt. Deren Family Office Manager verstehen das wahrscheinlich immer noch nicht. Aber sie müssen machen, was die Kunden sagen.WE.

[13:15] Goldreporter: Goldpreis gefallen – Darum war es kein Ausverkauf!

[15:20] Der Bondaffe:

Bei der Volatilität (hier meine ich die "tägliche Schwankungsbreite") des Goldpreises werden jetzt größere Brötchen gebacken. Na und? Was für eine gewisse Nervosität am Markt spricht. Auf täglicher Basis war das eine Korrektur, beim Silberpreis ist es noch deutlicher ausgeprägt. Diese Verläufe sind aber wichtig, sie bergen das Potential, daß der Goldpreis plötzlich über wichtige Marken springt. Im Moment ist die 1.550er Marke der nächste Widerstand, der aber "flott genommen" werden kann. Im Moment ist es eben "nicht ruhig", das ist das Fahrwasser, in dem man sich bewegt.

Genommen werden solche Widerstandsmarken erst, wenn es sein soll.WE.

[19:00] Leserzschrift-DE: Silber ist aus:

Die lokalen EM-Händler haben seit gestern kein Silber mehr am Laden und Webshop. Und bei Lateiner sieht es bezüglich Silber im Webshop auch schön recht dürre aus. Ich habe daraufhin dort angerufen und nachgefragt.

Es ist so, dass alles gängige Anlagesilber (Philis, Maple, Kanguru etc. Barren, Münzbarren sowieso) restlos ausverkauft ist und die derzeit auch keine neuen Bestellungen für Silber annehmen. Die kleinen Restbestände an Sammlermünzen, Sondereditionen und ausgewöhnlichen Stückelungen für bis zu 40,70 € pro Unze werden demnächst ebenfalls ausverkauft sein.

Bei den Herstellern und Großhändlern sind die Silberlager leer und teilweise überverkauft, so dass auch diese momentan keine neuen Bestellungen für Silber annehmen. Die müssen jetzt erstmal noch das Überverkaufte produzieren und ausliefern, damit die Lager auf Null kommen und danach wieder aufgefüllt werden können. Keiner kann sagen, ob und wann und wie dafür ausreichend Rohmaterial angekauft werden kann.

Am physischen Silbermarkt könnte es demnächst wieder richtig spannend werden.

Ist auch schon egal, es dauert nur mehr Tage.WE.



[12:40] Goldreporter: Goldmarkt: 15 Länder erhöhen Reserven, ein großer Verkäufer!

[13:20] Der Bondaffe:

Das ist beim Lateiner in MUC gerade ähnlich weil ich es selbst gesehen habe. Da gibt es sehr viele Leute, die Ihre Edelmetallbestände erhöhen. Sogar soviele, daß man den überfüllten Warteraum ausdünnt und die Leute dann vor der Eingangstür stehen und warten müssen. Verkäufer gibt es auch, aber der Goldschmiedemeister (der die Ware prüft) ist nur am Dienstag da und da konzentriert sich alles auf diesen Tag. Aber das ist mehr Schmuck und Zahngold.

Das ganze ist relativ neu und "der Boom" hat Mitte August angefangen. Da hat wohl jemand den Schalter in der Schafsherde umgelegt.

[14:00] Ich denke auch nicht, dass das Zufall ist. Dazu hat man den Goldpreis etwas steigen lassen.WE.

[17:00] Goldreporter: Größter Gold-Fonds erhält Milliarden-Zuflüsse

Wie viel Geld wirklich in Gold geht, wissen wir nicht. Nur bei diesen ETFs wissen wir es.WE.

[12:35] Goldreporter: Russlands Goldreserven auch im Juli kräftig gestiegen

[11:40] Goldreporter: Goldmarkt: Ungewöhnlicher Handelsverkehr mit der Schweiz

[10:05] Goldseiten: Heutige weltweite Goldproduktion an einem Tag höher als im 16. Jahrhundert in einem Jahr

[15:15] Leserzuschrift-AT: Massen von Goldverkäufern:

Ihr Fan darf ein Gespräch von heute mit dem Monetarium einer großen Bank weitergeben:

Silber wird aktuell nicht mehr gehandelt, da dzt. keine Personalreserven vorhanden sind. Alle kümmern sich um die Kunden, die Gold verkaufen. Alle verkaufen dzt., weil auch die, die seinerzeit bei Höchstpreisen ins Gold eingestiegen sind, jetzt ohne Verlust aussteigen können. Ganz wenige beginnen nun wieder Gold zu kaufen. Und wie gesagt, Silber interessiert dzt. niemand.

In Österreich dürfte es anders als in Deutschland sein. In deutschen Medien gibt es die Werbung für den Goldkauf.WE.



[14:10] Leserzuschrift-DE: Ansturm auf die EM-Händler:

Gerade bei der Nummer 1 in der Goldstadt gewesen und eine Masterbox nachgeladen. Musste 2 Stunden warten. Der Mann am Schalter sagte, dass er so einen Ansturm in den letzten 10 Jahren nicht erlebt hätte. Alle kaufen, keiner verkauft. Bald sind die Bestände auch im Zentrallager ausverkauft! Wir sind allerdings noch nicht in der Hausfrauenhausse, die Anleger waren alles erfahrene Goldbugs...

Die Werbung in den Medien wirkt also. Nie würden die so gold-positiv berichten, wenn es nicht für einen bestimmten Zweck wäre.WE.

[19:10] Silberfan zu Harvey Organ: HUGE Trading Volume In Silver, EXPECT MASSIVE MARGIN CALLS

Jaja, so langsam wird das shorten wohl ungemütlich weil teuer!?

[19:30] Die Gold-Shorts wird es auch massivst erwischen. Es wird von massiver Gold-Werbung im deutschen TV berichtet. Man will die Goldpreisdrückung jetzt durchbrechen.WE.

[13:50] Goldreporter: China: Devisen abgestoßen, Gold gekauft

[15:15] Goldreporter: Goldmarkt: Anstieg der US-Förderung überfällig

[10:15] Goldreporter: Weltweite Gold-Nachfrage um 8 Prozent gestiegen

