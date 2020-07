Neu:

[13:50] PI: Neuer Goldstandard? – Analyst der Deutschen Bank empfiehlt Goldkauf

[9:30] Die "kaiserlichen Quellen":

Vergessen Sie nicht: Goldgedeckte Währung ist unverhandelbare Bedingung, damit gewisse Kreise das Zepter in die Hand nehmen.

Das wissen wir schon lange. Vor 20 Jahren wurde es "solides Währungssytem" genannt.WE.

[18:45] MB: Über den Goldstandard in einer multipolaren Welt

[12:10] Goldreporter: Ende des Goldstandards: „Sie wussten nicht, was sie tun“

[15:50] Leserzuschrift zu Trump Fed pick wants to revive the gold standard. Here's what that means

Diesen Artikel hat sogar Q gepostet. Nun, wir kommen der Sache näher... Yes, we have THE Gold hat er auch schon geschrieben. Fragt sich nur, wo es liegt...

[16:35] Diese Gold-Lager sind sicher ultra-geheim. Ohne eine drastische Reduktion des Staates ist kein Goldstandard möglich.WE.

[10:00] Sputnik: „Gold kehrt als Geld zurück“ – ein medialer Ausnahmezustand

Hier wird geklärt, was es mit dem Bericht in der italienischen Zeitung auf sich hatte.

