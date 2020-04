Good Bye Dollar, Hello Gold

Neu:

[14:20] Der Pirat: Ölpreis Verfall:

Durch den drastischen Ölpreis-Verfall verschwindet nun auch die Öl-Deckung für den US-Dollar. Damit ist der "Petrodollar" Geschichte! Der Status als Weltleitwährung bröckelt ungemein... Jetzt fehlt nur noch, dass die neue "Weltwährung" Gold von seinen Fesseln befreit wird!

Wie weit es in den letzten Jahren eine Öl-Deckung für den Dollar gegeben hat, ist fraglich. Öl konnte man in fast jeder Währung kaufen. Nur die Preisangabe war in USD. Sobald man den Goldpreis freilässt ist das die neue Weltwährung.WE.

[15:10] Leserkommentar-DE:

Das man Öl in fast jeder Währung kaufen konnte, das war aber immer nur von ungewöhnlich kurzer Dauer möglich. So möchte ich gerne an Saddam Hussein erinnern, der sein Öl für kurze Zeit in Euro fakturierte. Mit dem Euro hatte er seiner Zeit einen Vorteil von zwischen 20 bis 30% gegenüber dem US$. Das sahen die Amerikaner dann gar nicht so gerne und so wandelte sich der einstige Freund des Westens ganz schnell zum bösen Sadam dem die Amerikaner Massenvernichtungswaffen mittels selbst gemalter Cartoons des Colin Powell unterstellten und der Irak daraufhin ganz schnell demokratisiert werden musste. Das gleiche widerfuhr Libyen, als Gaddafi sich sein Öl in Gold zahlen lassen wollte. Die Deckung des US$ ist nicht das Öl, die Deckung der Weltleitwährung ist die Schlagkraft der größte Armee der Welt!

So ist es. Der Irak-Krieg 2003 mag auch diese Ursache gehabt haben. Real war er zur Radikalisierung des Islams.WE.

Neu:

[13:00] Gold.de: Die Abkehr von der Dominanz des US-Dollars

Neu:

[10:20] FMW: US-Dollar – der Niedergang der Weltleitwährung hat begonnen

Neu:

[8:30] Mises.de: Das US-Dollar-Biest

Neu:

[14:50] Mises.de: Der US-Dollar regiert die Welt, aber nicht mehr lange

Neu:

[13:45] MB: Die Abkehr vom US-Dollar als Nebenwirkung der aggressiven Haltung durch die USA gegenüber Russland und China

Neu:

[8:10] EvG: „ES GIBT KEINERLEI GARANTIE FÜR DEN WERT DES DOLLARS“

[9:10] Der Silberfuchs:

Zu diesem Thema, dass uns auch eines Tages der Dollar verlassen wird, habe ich letztens ein interessantes Video (knapp 20 min) geschickt bekommen. Der Autor ist der Meinung, dass der Dollar als letzte Währung geht. Ich auch: Youtube-Link

[18:35] Sobald der Goldpreis richtig abheben darf, gehen alle Währungen gemeinsam unter.WE.

Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv