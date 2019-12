Inflation & Hyperinflation

Neu:

[15:45] Deviant Investor: Inflation: Dead or Alive?

[8:10] Geolitico: Hurra, Inflation wir kommen!

[8:45] ET: Zweifelhafte Berechnung der Inflation – das ‚Aus‘ für die Geldpolitik der EZB?

[12:30] PAZ: Taschenspielertricks der Statistiker: Wie die Inflation im EZB-Raum niedriggerechnet wird, um die Politik des billigen Geldes zu legitimieren

[19:15] Der Mitdenker: Energie-Inflation:

Vor wenigen Tagen schickte mir der hiesige Energieversorger die Mitteilung, daß es ab 01.01. neue Strompreise gibt - es sind rd. 10%, die diese Gierlappen mehr haben wollen. Heute nun kam die Stromrechnung, also was nachzuzahlen ist und das klein Gedruckte habe ich gelesen. Wie aufschlußreich !!!

In Ihrem Rechnungsbetrag ist enthalten:

- das Entgelt für den Netzzugang ( aha, wenn ich also den überteuerten Strom verbrauche, dann muß ich erst einmal zahlen, um überhaupt eine Lampe/den PC nutzen zu können; Eintritt kenne ich sonst nur im Kino und im Theater )

- die Umlage lt. KWKG ( schwammiger kann man Kosten nicht benennen, jeder Bürger ist natürlich vollumfänglich mit dieser Abkürzung vertraut )

- die Konzessionsabgabe

- noch eine Umlage nach § 19

- noch eine Umlage nach § 17

- NOCH eine Umlage nach § 18

- EEG-Umlage

- Stromsteuer ( wieder die in Deutschland übliche Mehrfachversteuerung des Einkommens, denn jedes Netto ist voll versteuert - wie nett )

Ich stelle fest: Auch hier werden wir belogen und betrogen, daß sich die Balken biegen. Wer sich da alles gesundstößt, das ist der Hammer schlechthin. Die Bürger werden gemolken, bis Blut kommt, das ist Fakt.

Ich wette Haus und Hof, daß dieser Wasserkopf, der hier gemästet wird, nach dem Systemwechsel nicht mehr da ist, ergo wird es dann günstiger für den Bürger. Aber die Schlafschafe nehmen natürlich auch das hin und wenn dann, ab und an, irgendsoein Wechselangebot eines anderen Anbieters kommt, dann erzählen die, die es angenommen haben, daß nach einem Jahr alles gleich ist, die ganze Sache sich nicht gelohnt hat - denn eine Krähe hackt der anderen natürlich kein Auge aus.

Überall die gleichen raffgierigen Verbrecher, die sich die Taschen füllen, es ist sowas von zum K .... !

Es geht um langsamen Hassaufbau.WE.

[14:20] FMW: Deutsche Großhandelspreise: In großen Schritten Richtung Deflation

Hier sieht man die nachlassende Wirtschaft. Die Einkäufer können die Preise besser drücken.WE.

[15:15] Leserkommentar-DE:

Ja, sehr bald wird sich masse über die Preise am Supermarktregal wundern. Ich hatte es vor ein paar Wochen schon mal geschrieben, die Preise werden kräftig steigen und da werden einige überlegen ob die 5 kg Kartoffeln oder nur 2 kg kaufen, sofern es welche gibt. Oder ob die 2 Tüten Mehl kaufen oder nur 1. Die Preissteigerungen sind bei uns schon deutlich zu sehen. Aber etwas Gutes hat es, es wird nicht mehr so viel weggeworfen und endlich verwertet. Auch beim Bäcker, da werden Brot und Brötchen Abends mal alle sein und nicht der Rest ab in die Tonne.

Das werden die Auswirkung der Missernten sein. In der Industrie sieht es anders aus. Im Jahr 2000 war ich bei einem deutschen Energieversorger. Die sagten uns, wenn ihr diese Features nicht habt, ist das ein Ausschliessungsgrund. 2 Jahre später sagten die selben Ingenieure unserem Verkäufer: wir haben nichts mehr zu entscheiden, nur mehr der Einkauf und der kauft das Billigste.WE.

[17:00] Deviant Investor: Truth, Lies and Inflation

[17:35] FMW: EZB erklärt, warum man die Inflation bisher nicht ankurbeln konnte

[13:00] FMW: Verbraucherpreise: Saufen, Party, Hotels und Benzin bringen den Schnitt kräftig nach oben

[16:25] FMW: Deutsche Verbraucherpreise: Kräftiger Anstieg, viel stärker als erwartet!

[18:00] Leserkommentar-DE:

Wartet mal ab, was im Mai passiert. Da werden die Preise vor allem für Lebensmittel richtig angezogen.

Das könnte als zeitlicher Hinweis auf den Systemwechsel gedeutet werden.WE.



[14:25] NTV: Mogelpackung des Monats Kellogg schummelt gleich zehn Mal

Man kennt die Masche. Auf den ersten Blick ist die Änderung kaum zu erkennen, doch bei genauem Hinsehen wird klar: Hier gibt es weniger Inhalt zum gleichen Preis. Diesmal langt der Hersteller von Frosties, Smacks und Cornflakes auf breiter Front zu.

Dieses Verstecken von Preiserhöhungen ist besonders bei Konzernen beliebt.WE.

[10:00] ET: Inflation in Deutschland leicht abgeschwächt – Preise stiegen um 1,3 Prozent

