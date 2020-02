Deutsches Kaiserreich

Neu:

[16:50] Leserzuschrift-DE: Georg PvP:

Wir haben uns wohl in seinem Bedauern zum Brexit getäuscht, es ist bissige Satire. Er ließ auf seiner Burg die EU Fahne verkehrt herum aufhängen. Mehr Verachtung kann man einem «Verein» gegenüber nicht ausdrücken. Die Sterne stehen auf dem Kopf und die dunklen Ränder deuten auf die Flagge Preußens hin. Ich glaub mich hauts vom Hocker!

Soeben erfahre ich auch, eine Flagge verkehrt herum aufhängen bedeutet «Nationaler Notstand». Auch mit Flaggen kommunizierte man zu Kaisers Zeiten!

Möge er endlich als Kaiser erscheinen.WE.

[19:35] Leserzuschrift-DE: Todesstrafe im neuen System:

Ja, es wird Todesstrafe geben, aber nicht auf jede schwere Tat wie etwa Mord, nach meinen Informationen wird diese Strafe auf reichsgefährdende Straftaten also etwa Hochverrat oder Terrorismus angewendet. Etwa ein Mord wird mit lebenslanger Haft ohne Möhlichkeit der Begnadigung geahndet.

Nachdem wir bald das Kaiserreich haben, bringe ich es hier. Das stammt vom Messenger der Kirchenquelle, er dürfte es wissen. Die lebenslange Haft wird es sicher nicht in den heutigen Wohlfühl-Gefängnissen geben, sondern im Straflager bei harter Arbeit. Die Todestrafe gibt es auch für Hochverrat an fremde Mächte.WE.

[20:15] Leserkommentar-DE:

Auch zu DDR Zeiten gab es keine Wohlfühl-Gefängnisse, da musste jeder arbeiten und bekam einen Teil des Geldes. Da musste jeder seinen Aufenthalt selbst zahlen. Egal wo und was, es gibt kein Durchfüttern mehr.

[20:00] Leserzuschrift zu Video: Dr. Markus Krall im Studio neckarbuben - Q&A

Dr. Markus Krall erwähnt in diesem Vortrag das Deutsche Kaiserreich: In der Zeit von 1871 bis 1914 hatte Deutschland aufgrund der geringen Staatsquote von nur 12% das schnellste Wirtschaftswachstum in seiner gesamten Geschichte. Ab 25 Minuten in dem Video:

Er lässt sich für seine Vorträge übrigens in Goldmünzen bezahlen.

Recht hat er, ich weiss, was er im Kaisereich wird. Warum wohl bringe ich das auf dieser Seite? Sein Kollege Innenminister soll den Hochverräter Pürstl und seine Idioten totpeitschen lassen.WE.

[8:20] Willkommen auf unserer neuen Nationenseite:

Ich habe sie einrichten lassen, denn die bisherien Seiten zu DE, AT, CH passen bald nicht mehr. Sobald das neue Kaiserreich existiert, werden die alten Seiten nur mehr für "Altfälle" benützt. Ich schätze, kommende Woche ist es soweit.WE.