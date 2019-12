Informationen Russland

Neu:

[20:05] Sputnik: Schießerei vor FSB-Hauptquartier in Moskau: FSB enthüllt alle Details des Angriffs

[18:45] PAZ: Östliche Perspektiven: Zeit, über eine Verbesserung der deutschen Beziehungen zu Russland nachzudenken

[12:25] ET: Gibt Putin sein Zepter aus der Hand? Heute stellt sich der Kremlchef der Presse

Irgendwann wird er an den neuen Zaren übergeben. Möglicherweise gibt es dazu eine Vor-Ankündigung.WE.

[19:00] Wie man so hört, wird Hr. Putin auch im Zarenreich eine wichtige Rolle haben. Der Zar war ja schon über ihm.WE.

Neu:

[11:10] ET: Putin billigt Gesetz zur Einstufung von Journalisten als „ausländische Agenten“

[13:50] Leserkommentar-DE:

Charascho, Towarischtsch! Und schöne sibirische Plätze freihalten mit Sonderbehandlung.

Neu:

[11:35] KR: Russlands Arktis-Strategie unter der Lupe

Neu:

[8:50] TO: "Der Genosse" Putin als junger Spion – KGB-Bericht aufgetaucht

Es könnte sein, dass Putins Abgang vorbereitet wird. Bald soll ja der neue Zar übernehmen.WE.

[12:40] Der Bondaffe:

Das macht vieles, eigentlich alles erklärbar. Das war Putins Rolle und seine Aufgabe. Jahrelang machte er und hielt er den Weg frei.

Man baut Putin und den neuen Zaren bereits seit den 1990ern systematisch auf. Putin ist dabei der Macher.WE.

Neu:

[17:15] Russischer Funker: Russland: Aufnahmestopp für Flüchtlinge

Neu:

[16:15] ASR: Wie die Russen vom Westen völlig enttäuscht sind

Neu:

[12:35] PAZ: Meilenweiter Vorsprung Moskaus: Den russischen Hyperschall-Waffen haben die USA nichts Vergleichbares entgegenzusetzen

[15:40] Leserkommentar-DE:

Russische Hyperschallwaffen? Darüber werden die Jungs und Mädels der Dritten Macht höchstens müde Lächeln können. Die Flugscheiben werden nur mit der Kraft der Gedanken gesteuert und erreichen dabei Geschwindigkeiten, die alle bisher bekannten Gesetze der Physik außer Kraft setzen. Uns stehen wahrlich fantastische Zeiten bevor.

Wir werden ja sehen, ob morgen in Area 51 Flugscheiben gefunden werden.WE.

[17:45] Leserkommentar-DE:

Ich kann dem Schreiber von 15:40 nur beipflichten. Alles was das kommende neue friedliche Zeitalter nur irgendwie gefährden könnte, kommt weg! Aufgeräumt wird im Hintergrund bereits seit langem pö a pö!

Auch von diesem Zusender ist etwas in meinem aktuellen Artikel.WE.

Neu:

[17:15] ET: Weltweit erstes schwimmendes Atomkraftwerk erreicht nach 5000 km Zielhafen in Sibirien

Heizen kann man damit vermutlich auch.WE.

Neu:

[8:20] ET: Kremlpartei verteidigt Mehrheit – mit Verlusten in Moskau

Neu:

[16:00] Spiegel: Russland Weltweit erstes schwimmendes Atomkraftwerk legt Richtung Arktis ab

Die Anlage ist weltweit einzigartig: Russlands AKW-Schiff "Akademik Lomonossow" hat abgelegt und steuert nun in die Arktis. Umweltschützer warnen vor der "Atom-Titanic".

Bei uns könnte man ein solches Projekt nie durchsetzen.WE.

Neu:

[12:45] Sputnik: Wegen Russlands cleverer Gold-Käufe: Putin ist „Person der Woche“

Der Nachrichtensender „n-tv“ wählt Wladimir Putin zur „Person der Woche“. Begründung: „Fast unbemerkt baut Präsident Putin die Goldbestände Russlands massiv aus. Er will sich vom US-Dollar emanzipieren.“ Sputnik befragt dazu den erfahrenen Finanz-Analytiker und Wirtschaftsexperten Folker Hellmeyer von „Solvecon Invest“ in Bremen.

Man treibt jetzt für die letzten Tage die Masse richtig ins Gold.WE.

Neu:

[13:50] Leserzuschrift-AT zu 10.000 Soldaten Putin startet Mega-Manöver in der Ostsee

Die russische Übung dauert noch 9 Tage. Das würde sich mit ihren Zeitangaben decken...Von der Ostsee kann ich relativ schnell nach D...

Nachdem das ein Seemanöver ist, ist es wohl eher Ablenkung.

PS: unsere russischen Retter dürften schon in Massen unter uns sein, als "Touristen" getarnt. Es kamen mehrere Meldungen aus Deutschland rein. So war es auch im Sommer 2018 kurz vor dem wieder abgesagten Systemwechsel im September. Danach sind sie alle wieder verschwunden.WE.

[16:50] Leserkommentar-DE:

Ich bin selbst mit einer Halb-Russin liiert (Raum Nordbayern) und ich war bisher immer skeptisch bzgl. den russischen Rettern unter uns. Aber wir haben gerade Volksfestzeit in Oberfranken + mir sind jetzt auch schon viele junge sportliche (weisse) Männer mit ihren Freundinnen, die sich in russisch unterhalten, in unserer Gegend in den Parks (weniger auf den Festplätzen) über den Weg gelaufen. Daran kann ich mich in den letzten 2-3 Jahren nicht erinnern. Vor allem verirrt sich hier oben kaum mal ein Tourist aus fremden Ländern. Daher macht mich das schon etwas stutzig, unterstützt aber Ihre These(n) !

Diese Region wird teilweise von den Russen und teilweise von den Amerikanern "gereinigt" werden. Vermutlich werden alle Unterbringungs-Möglichkeiten genutzt, die es gibt. Allzuviele Frauen dürften sie nicht dabeihaben. Anderswo sind nur russische Männer zu sehen.WE.