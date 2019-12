Kriege & Revolutionen

Neu:

[16:35] Tichy: Erdogan macht die Rechnung ohne den Wirt Wie Krieg unvermeidbar wird – das türkische Libyen-Experiment

Neu:

[14:00] US-Kriegskosten: Die Kosten gehen in die Billionen Dollar

Neu:

[11:15] ET: Video: „Ich war erst 14 …“ – Jesidenmädchen Aschwak Talo begegnet im Irak-TV ihrem IS-Vergewaltiger

Neu:

[16:30] PI: Reaktion auf gezielte Tötung eines Anführers der Terror-Organisation Israel unter Raketenbeschuss des Islamischen Dschihads aus Gaza

Eines der Videos im Artikel zeigt, wie eine Rakete auf einer Strasse in Israel einschlägt und explodiert.WE.

Neu:

[16:10] ET: Israel tötet Islamisten-Militärchef – massiver Raketenbeschuss aus Gaza

Israels Luftwaffe hat den Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gezielt getötet.

Sobald es in Israel die ersten Raketentoten gibt, wird es wohl wieder Zeit für eine Militäraktion im Gazastreifen.WE.

Neu:

[15:35] Silberfan zu Angriff auf Stellungen der islamistischen Hamas Israel reagiert auf Raketen-Attacke aus dem Gaza-Streifen

Wer kontrolliert doch gleich die HAMAS?

Ich nehme an, einer der beiden israelischen Geheimdienste. Ziel ist permanenter Hassaufbau bei den Moslems.

PS: auf die USA sind jetzt jederzeit grössere Terroranschläge zu erwarten. Mehr in meinem nächsten Artikel-Update.WE.

[17:45] Bitte nicht dauernd diese Seattle-Videos senden. Dort könnte auch etwas sein, aber es wurden grössere Terroranschläge auf Manhattan vorausgesagt.WE.

Neu:

[8:30] Krone: „Besser nicht feiern“ IS bestätigt Baghdadi-Tod, ernennt neuen Anführer

Die USA sollten den Tod von Abu Bakr al-Baghdadi besser nicht feiern, ist in der siebenminütigen Botschaft zu hören, der Sprecher nennt sich selbst Abu Hamza al-Qurashi. „Vorsicht vor Vergeltung gegen ihre Nation und ihre Brüder von Ungläubigen und Abtrünnigen.“ Er ruft Muslime dazu auf, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi die Treue zu schwören und den Tod Baghdadis zu rächen.

Ich denke nicht, dass von denen ein glaubwürdiger Angriffsbefehl auf uns kommen könnte. Dieser könnte wohl nur von Erdogan nach einem Auslöser kommen. In den USA haben die zu wenig Fusstruppen. Also könnte das ein Vorbereitung auf Grossterror in den USA sein. Diesen könnte man diesen Typen glaubwürdig anhängen.WE.

Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv