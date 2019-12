Sonstiges/Kuriositäten

Neu:

[8:10] NTV: Die letzte Offensive im Westen Als Hitlers Armeen in den Ardennen verbluten

Dieser Hitler war ein militärischer Volltrottel.WE.

[13:00] Leserkommentar:

Er war einfach nur ein brauner "Sozialist "! Solche Ideologen können halt nicht rational denken und stellen ihre Ideologie über alles..... Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind natürlich rein zufällig!

[14:35] Leserkommentar-CH:

Die Schlacht in den Ardennen war eine riesen Ablenkung, mehr nicht. Als nämlich die letzten Deutschen Soldaten noch im Westen kämpften, setzten sich dutzende U-Botte und Transport-U-Boote, welche damals in Kristiansund stationiert waren, unbemerkt ab, dank der obigen Ablenkung eben!

Mir ist schon klar, wenn die Massen wüssten, dass Hitler nicht im Führerbunker starb und noch lange weiterlebte und dass nur die Wehrmacht kapitulierte und nie das Deutsche Reich, könnten diese wohl nie mehr gut schlafen.

Geschweige denn, wenn diese von den kommenden Ufos wüssten!

Dass es diese Absetzbewegung damals gab, ist den Insidern bekannt. Hitler ist in Südamerika gestorben.WE.

[14:40] Leserkommentar-CH: Hitler und Merkels Taten:

Ohne Hitler und seine abscheulichen Taten zu verharmlosen oder abzuschwächen, muss ich hier sagen das er nichts gegen die Merkel ist.

Hitler hatte es in seiner Anfangszeit geschafft die Wirtschaft zum blühen zu bringen und sein Land aufzubauen. Sein Fehler war seine Macht für Kriege zu missbrauchen und sich dann zu Kriegen zwingen zu lassen, die er nicht gewinnen konnte. Jedoch stand er meiner Einschätzung nach hinter dem Deutschen Volk, ganz im Gegensatz zu Merkel.

Sie verkauft ihr Land und nimmt ihre Bürger aus wo es nur geht ohne mit der Wimper zu zucken(auch wenn dafür manchmal der ganze Rest ihres Körpers anfängt zu zucken).

Hitler war ohne Zweifel jemand der eine Unmenge an Grausamkeit in die Welt gebracht hat, was vollends zu verurteilen ist. Merkel ist jedoch noch schlimmer, anstatt schnellen Tod für mehr oder weniger eingebildete "Feinde ihres Volkes" zu verursachen so wie Hitler, holt sie die Feinde ins Land und verwendet diese um einen langsamen und geistig schmerzhaften Tod des Volkes zu verursachen, welchem sie eigentlich dienen sollte.

Wenn Hitler in den USA für seine Taten für 10'000 Jahre verurteilt worden wäre, würden für Merkel wohl kaum 1 Million Jahre reichen.

Was die Merkel angerichtet hat, sollten wir bald sehen. Militärisch war Hitler ein Dilletant.WE.

[19:45] Leserkommentar-DE:

Heute war ja offenbar in Belgien Gedenktag für die Ardennenoffensive. "Unser" Bundespräsi war laut ZDF natürlich auch dort, war ja wieder eine Gelegenheit für ein "mea culpa" ! Der A... dankte den Amis für ihre Demokratiehilfe trotz Shoa usw.

Und das ZDF eben: "... die Deutschen griffen mit aller Brutalität an ... in Bastogne gab es 10.000 Tote, darunter viele tausend US Soldaten .."

Kein Wort über die deutschen Soldaten, brutal war ja offenbar nur die Wehrmacht und die Amis konnten dort wieder ihre Mär vom edlen Retter kund tun. Ekelhaft !

Hoffentlich fliegen bald die "Scheiben" !!

Die Flugscheiben sollten auch bald kommen.WE.

[14:20] JF: Ordre Nouveau: Ohne diese Organisation gäbe es den Rassemblement National heute nicht

[8:00] Guido Grandt: TABU-FAKTEN ZWEITER WELTKRIEG (1): „Hunderttausende Ausländer kämpften FÜR Hitlers Nazi-Deutschland!“

Gratis haben die das sicher nicht gemacht. Man musste sie bezahlen.WE.

[12:15] Leserkommentar-CH:

Da ich 20 Jahre lang Geschichte und Politik studiert habe, muss ich mich auch hier wieder einmischen: Die sogenannten ausländischen Krieger, erhielten selbstverständlich Geld und zwar ihr Sold. Mehr nicht!

Bitte vergessen sie nicht, DIESE Krieger kämpften aus reiner Überzeugung und aus Liebe zum Deutschen Volk und dessen arischer Geschichte. Übrigens gab es sogar TIBETER, welche in der WAFFEN-SS kämpften und man lese und staune auch viele Neger, das ist Fakt!

Überzeugung mag auch dabei gewesen sein, aber jeder Soldat bekam auch seinen Sold.WE.

[17:15] DZIG: Ein Jahrhundertgeschäft: Als Profitgeier Adolf Hitler Geld hinterherwarfen

Über ein Link im Artikel kann man sich das Buch runterladen.WE.

[14:25] PAZ: Dresden - Verkannte Metropole

[12:45] Video: Die deutsche Geschichte muss neu geschrieben werden

[14:40] Guido Grandt: Dan Davis im Interview mit GUIDO GRANDT: „Der Amoklauf von Winnenden – Widersprüche & Vertuschungen!“

[14:30] Leserzuschrift-DE: Deutschland 2030:

Was könnte passieren im Jahr 2030.

Nicht so ernst nehmen, oder doch ?

2030 Schneecaos , Dauerfrost, trotzdem hat der grüne EU Provinzkanzler für das Distrikt Deutschland zum Jahreswechsel den Schriftzug am Reichstag „Dem Deutschen Volke“ entfernen lassen. Das „Volk“ jubelt. Die Meldungen überschlagen sich. Angefangen vom Spiegel bis FAZ wird die Provinzregierung Deutschland der EU gelobt. Auf dem Reichstag wehen jetzt anstatt 3 Deutschland Fahnen und einer EU Fahne, nun 4 EU Fahnen auf den 4 Ecktürmen.

Das Klimapaket greift. Der CO2 Anteil in der Luft sank von 0,04 % auf 0,03999.

Heftige Schneefälle und Kälte haben ganz Deutschland erfasst.

Photovoltaik ist eingeschneit, Windräder wegen Sturm abgeschaltet, oder die Rotorblätter sind vereist. Kohlekraftwerke mit modernsten Filteranlagen und auch als Fernwärmelieferant genutzt, Kernkraftwerke (die modernsten Europas) gibt es nicht mehr, die Gasversorgung schwächelt. Verbrennungsmotoren, Ofenheizungen, offenen Kamine usw. sind verboten.

Verzweifelt versuchen Energieversorger Atom-Strom aus Frankreich und Tschechien, oder Kohlestrom aus Polen zu importieren. Fehlanzeige, brauchen sie selber.

Auf den Autobahnen kilometerlange Staus von Elektrofahrzeugen, denen über Nacht der Strom ausging. Vereinzelt tuckert noch ein „dreckiger“ Diesel mit Euro8 Norm an den stehenden Elektrokarren vorbei. Neidisch blicken ihm die Menschen hinterher, kurz davor die Insassen zu lynchen.

Die elektrifizierten Rettungsdienste sind davon ebenfalls betroffen. Selbst bei besserem Wetter können sich die KFZ nicht mehr aus eigener Kraft weiterbewegen, sondern müssen einzeln abgeschleppt werden, was aber selbst die Bundeswehr mangels einsatzfähiger Fahrzeuge nicht bewältigen kann. Elektrische Bagger und Radlader können nicht mehr ans Netz oder sind nur wenige Stunden einsatzbereit. Mangels Nachfrage produzieren Mineralölkonzerne Benzin noch Diesel in kleinen Mengen.

Die Industrie steht still. Millionen Menschen sammeln Holz und Zweige in den Wäldern und Fluren, heizen heimlich zu Hause mit selbst gebauten Öfen.

Asche muss heimlich entsorgt werden, weil ansonsten drastische Strafen (pro Gramm Asche - 100€) CO2 Abgabe fällig werden.

Hunderttausende campieren in den UBahn Schächten der Großstädte.

Die Bundesregierung beschlagnahmt alle noch einsatzfähigen Oldtimer mit Verbrennungsmotor. Mit der alten Technik Vertraute sind Mangelware, da im Ruhestand, verstorben, oder aber, ....letzte Hoffnung sind „Alte weiße Männer“, welche mal für Deutschland gedient haben, aber nun zu Hauf in rot grünen Umerziehungslagern sitzen und jetzt zum Scheeschippen herangezogen werden. Rot-Grüne Kommissare**innen beaufsichtigen die Arbeiten. Wer nicht spurt ist ein konterrevolutionäres Element.

Pioniere ( Schüler Klasse 1-5) demonstrieren Freitags für den EU Zentralstaat unter der EU Reichskanzlerin v.d.Leyen.

Die EU-Reichskanzlerin besucht gerade medienwirksam einige Wochenkitas (Mo-Fr.) und kocht mit den Kindern das Abendessen. Dann wird zusammen in der sozialistisch geprägten Kita gegessen und anschließend Trickfilme der Oktoberrevolution und FFF gezeigt.

Den Eltern, die was dagegen haben, wird das Erziehungsrecht auf Grund einer GGÄnderung (Kinderrechte) entzogen. Wird z.Z gerade debattiert.

Ein paar souveräne Länder wie Russland könnten noch Fahrzeuge mit Benzin und Dieselmotor sowie die Brennstoffe liefern, was aber wegen des Strommangels dem wegen Schneemassen zusammengebrochenen Schienenverkehrs, sowie dem Einspruch der USA unmöglich ist. Gesundheitsversorgung, Schulen, Lebensmittelversorgung und Industrieproduktion funktionieren nicht mehr.

In sauberster Luft feiern frierende und hungernde Mitteleuropäer die erfolgreiche Energiewende, natürlich ohne Feuerwerk, Alkohol oder gar eine gegrillte Bratwurst, es sei denn diese ist vegan.

Die deutsche Nationalhymne ist verboten, dafür „Freude schöner Götterfunken“ Pflicht.

Soweit der Ausblick in die Zukunft Deutschlands.

Noch gruseliger: Es könnte wahr werden.

[14:30] So weit wird es nicht kommen. Man sollte das Systemende noch diese Woche erwarten.WE.

[17:00] NTV: Heute vor 30 Jahren Wie Helmut Kohl einen großen Coup landet

Am 28. November 1989 legt Helmut Kohl völlig unerwartet einen Zehn-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung vor. Die Reaktionen im In- und Ausland reichen von Jubel über Skepsis bis Ablehnung. Aber der Bundeskanzler schlägt einen Kurs ein, der sich als unumkehrbar erweist.

Die deutsche Wiedervereinigung wurde ganz sicher in Washington DC und Moskau entschieden. Die Umsetzung durften Kohl und seine Leute bestimmen.WE.

[19:15] Der Bondaffe:

Unter "Kuriositäten" ist der Artikel auf jeden Fall in der richtigen Rubrik. Helmut Kohl und seine Mannschaft wurden meines Wissens von den Amerikanern mit der Botschaft der Wiedervereinigung völlig überrascht.

Das hatten die gar nicht auf dem Radar. Auf jeden Fall war es keine deutsche Idee. 30 Jahre und viele Entwicklungen später wissen wir auch warum.

[8:15] ET: H.-G. Maaßen: „30 Jahre Mauerfall – Wo steht Deutschland heute?“ Rede vom 9. November 2019 (1. Teil )

Neu:

[17:00] ET: Andreas Unterberger: 30 Jahre nachher – Sind wir lernfähig?

[15:00] Anderwelt: Warum es 1938 nicht zu einer Revolution gegen Hitler kam

[14:40] Achgut: Der späte Triumph der Stasi

Neu:

[15:45] ET: Zeitzeuge: Flucht einer Familie mit drei Kindern aus der DDR nach dem Mauerbau 1961

[16:00] Anderwelt: 9. November 1989: Ich war dabei – Es war nicht Schabowski, der die Grenzöffnung verkündet hat

[12:50] Achgut: Hart an der Grenze – Westberliner Mauer-Leben

[19:20] PAZ: Der Vater des ersten deutschen Passagierjets: Vor 50 Jahren starb mit Brunolf Baade der Konstrukteur des Strahlverkehrsflugzeuges 152

[13:15] ET: Die Wirkung der Stasi in Westdeutschland

[8:00] ET: „Die Partei, die Partei, die hat immer Recht“ – Ein Einblick in die Methoden der Stasi

[8:55] Geolitico: Moskaus Wunsch nach dem Mauerfall

[14:15] Der ganze Ostblock war bankrott und daher durch die Sowjetunion aufzugeben. Dass für die DDR nur die Wiedervereinigung mit der BRD in Frage kam, wusste man wohl schon in Ost und West.WE.

[17:40] Mannheimer-Blog: Wider die zunehmende Verklärung der DDR als “demokratischer Rechtsstaat”

[14:50] ET: „SED in die Opposition“ – „SED-Ade!“ – Demo Alexanderplatz am 4. 11. 1989

[18:00] Spiegel: Besetzung der US-Botschaft in Teheran 444 Tage Geiselhaft

Ajatollah-treue Studenten stürmten vor 40 Jahren die US-Botschaft in der iranischen Hauptstadt. 52 Geiseln erlebten einen mehr als einjährigen Albtraum, der Iran und die USA fast in den Krieg führte.

Das war Jimmy Carters Untergang. Er hätte Irans Häfen zerstören lassen können, oder Atombomben abwerfen lassen können. Die Amerikaner hätten es bejubelt. Sein Nachfolger Ronald Reagan hat wohl mit soetwas gedroht.WE.



[12:05] Leserkommentar zum Beitrag von gestern (Mauerfall):

Insgesamt ist die Vereinigung ein großes Glück für die Deutschen. Eher aber aus geostrategischen Gründen. Im Falle von Unruhen kann jetzt die Industrie und die Menschen aus den Gefahrenzonen evakuiert werden. Deutschland wird sich aufgrund der Vereinigung geostrategisch behaupten können. Auch gibt es durch die Vereinigung wirtschaftliche Alternativen. Nord Stream 2 weist hier die Zukunft. Wenn der Euro als Preis der Einheit letztendlich untergeht, bleibt zumindestens die Einheit - also ein klarer Punktsieg!

Ansonsten ist es für die Menschen in Ost wie West eher schlecht gelaufen. Zum Nachteil aller wurde so das Leben der BRD-Ausbeutungs und Schuldenmatrix verlängert. Das heißt mehr Schulden und Belastungen für die Westdeutschen bei gleichzeitiger Einführung dieses so destruktiven Systems in Ostdeutschland, womit den Ostdeutschen nach 40 Jahren sozialistischer Misswirtschaft ein beinahe ebenso absurdes System aufgezwungen worden ist. Diese Verhältnisse haben in West und Ost zu einer demographischen Katastrophe geführt - ein komplettes Desaster.

[12:30] Da wird gar keine Industrie verlagert werden. Im Fall grösserer Unruhen stürzt das heutige System, danach wird gleich aufgeräumt werden.WE.

[18:00] Mannheimer-Blog: Der Mauerfall vor 30 Jahren: Glücksfall oder die größte Katastrophe der deutschen Gesamtgeschichte?

Man sehe sich die Liste mit dem an, was in der DDR alles verboten war. Heute können die Linken nicht genug davon bekommen.WE.

[19:20] Leserkommentar-DE:

Die Liste, oh ja wie war das schön. OK, die Reisefreiheit hätte etwas gelockert werden können.

Bessere Autos wären auch nicht schlecht gewesen.WE.

[19:50] Leserkommentar-DE:

Es gab bessere Autos wie z. B. den Lada 2107 und auch einen Golf 1 hat man damals auf dem Automarkt bekommen. Auch die Wolga waren super Autos, dann gab es noch den Dacia. Man musste nur das Geld haben und man konnte es sich verdienen, sehr viel leichter als heute. Was haben wir denn heute, Reisefreiheit, vielen fehlt das Geld und Reisen gibt es nicht mehr. Autos gibts es genug, aber keiner hat mehr das Geld. Und machen kann man auch nicht mehr, was man will nur noch Verbote und Diktate.

Wenn man der Nomenklatura angehörte oder gar Pfarrer Kasner war, gab es viel bessere Autos.WE.



[16:15] ET: 1990er Jahre in Ostdeutschland: „Bundesregierung wollte Wut auf Treuhand lenken, um selbst verschont zu bleiben“

[13:00] ET: Vera Lengsfeld: 30 Jahre Friedliche Revolution – 31. Oktober 1989

Neu:

[14:00] RT: War die DDR-Wirtschaft wirklich marode? Interview mit einem Kombinatsdirektor – Teil 1 von 2

[15:00] Das stammt von einem Kommunisten, der sich die DDR schön redet.WE.

[15:00] Leserkommentar-DE: zu den Kombinaten in der DDR:

Also Sachsen und auch die Region um Berlin als klassische Armenhäuser zu bezeichnen ist schon happig. Selbiges gilt für den Norden mit Schwerin, Rostock und Wismar, wo ebenfalls einiges an Industrie und Handel vorhanden war. Dazu kommen die Universitäten und der kulturelle Bums Mitteldeutschlands (zB. Bauhaus, Luther). Effektiv waren es die erwarteten und dann eingetretenen Enteignungen durch Kommunisten und davor noch das Ausschlachten der Sowjets, die alles abtransportiert haben, was ging, das dem Osten einen dicken Malus eingebracht hat. In der erheblich stärker zerbombten BRD lief das eben anders und so konnte sich (größtenteils) Bayern zu dem entwickeln, was Sachsen und Böhmen davor waren. Spätestens ab Mitte der 1970er lag der Krieg mit einer Generation dann lange genug zurück, so dass sich die systeminhärenten Nachteile der DDR bemerkbar machten und wesentlich den Produktivitätsunterschied zum Westen erklärten.

Das spätere Abwracken der DDR Montanindustrie zur Wiedervereinigung war der Umstellung auf die DM geschuldet in Verbindung mit der Berechtigung der ehemaligen DDR Insassen auf den Sozialstaat des Westens. Da wäre eine Sonderwirtschaftszone für die DDR mit begrenzter Wiedervereinigung eindeutig besser gewesen, um die Kombinate mit frischem Kapital Stück für Stück auf Stand bringen zu können, ohne gleich die Wettbewerbsfähigkeit im niederen Produktsektor zu verlieren. Am Beispiel von Tschechien sieht man, dass der heutige Osten Deutschlands nach 15-20 Jahren bereit gewesen wäre für die Währungs- und Sozialunion mit dem Westen.

Die Produkte der DDR mussten plötzlich mit West-Produkten konkurieren. Und das mit dem von Kohl verordneten Umstellungskurs der DDR-Löhne.WE.

[17:15] Leserkommentar-DE:

Die Produkte der DDR mussten plötzlich mit West-Produkten konkurrieren, ja und das wäre kein Problem gewesen, wenn die Treuhand nicht alles kaputt gemacht hätte und die Banken genau so wie West Firmen Kredit gegeben hätten. Sehr sehr viele DDR Produkte gibt es heute noch, leider unter einen andern Namen und die sind immer noch sehr gefragt. Es wurde nur ein Blühender Osten versprochen, aber es durfte nie eintreten.

Warum es keine Kredite gab, ist ganz einfach. Die DDR-Betriebe waren auf den Ostmarkt ausgelegt. Plötzlich mussten sie auf dem West-Markt zu überhöhten Kosten operieren. Es gab etwa kein Marketing dafür.WE.

[19:15] Der Silberfuchs:

Gerade gestern zeigte eine ältere Dame mir stolz ihr "Westfahrrad." Ich habe sofort gesehen, dass es ein Diamant (DDR-Marke) war und der Dame am Fahrradständer ein baugleiches Modell (nur der Name unterschied sich) gezeigt. Ich habe ihr kurz gesagt, dass der Westen voll mit Ostprodukten war, diese nur andere Namen trugen ... Otto / Neckermann / Quelle hätten ohne DDR-Produkte wenigstens 20% weniger Katalogseiten gehabt. Und für die Preise, für die diese Waren verramscht wurden, waren sie eben 1990 nicht mehr herzustellen ... (dafür aber wohl in Malaysia oder China.)

Auch IKEA hat massiv in der DDR fertigen lassen. Die in der DDR konnten es einfach nicht selbst im Westen vermarkten.WE.

[16:15] NTV: Heute vor 30 Jahren Wie Honecker gestürzt wurde

Der Stasi-Chef hat es geschafft, indem er Enthüllungen androhte.WE.

[14:30] Leserzuschrift-DE: Neues aus dem Antifa-dummland:

"Seehofer möchte nach der Tat vermehrt gegen Hassparolen im Netz vorgehen, um derartige Angriffe wie in Halle zu verhindern. "Wir müssen das angehen, was im Internet abgeht", erklärt Seehofer.

Dann lasst uns mal die gesammelten Werke von Waldi an die Staatsanwaltschaft in München senden, gerne mit Kopie an Herrn Seehofer.

Hier ist meiner Meinung nach Gefahr im Verzug und rasches Handeln gefragt. Es wäre dringend geboten mal wieder die Maskenmänner loszuschicken!"

Die ach so klugen Antifanten und Anzeigenhansl des Dummlandtreffs sind sehr von sich und ihrer kranken Idiologie überzeugt und glauben tatsächlich sie wären die Guten und sind mächtig stolz auf ihren tollen Staat und seine Erungenschaften, sowie an dessen Repräsentanten.

Nun so soll es sein, es ist ja nicht an uns diese selbsternannten Gutmenschen von irgend etwas zu überzeugen oder gar aufzuwecken. Wer dumm sein will, soll dumm bleiben und wer alle Zeichen ignorieren will soll dies tun. Wir sind da völlig tolerant.

Das Schöne an der Sache ist, wir werden ja bald sehen wie es sich wirklich verhält.

Herr Eichelburg ist sicher dankbar dafür wenn ihr Ihm eine Bühne als Widerstandskämpfer baut und ihm somit zum Heldenstatus verhelft. Beeilt Euch aber, nicht dass ihr zu spät kommt.....

Das stammt von einem Insider des Systemwechsels. Der irre Anzeiger geht inzwischen schon auf unsere Inserenten los.

PS: der Pürstl ist wieder einen Tag näher an der Kreuzigung. Offenbar erpressen ihn schon seine Unterlinge wie Feenheer. Dieser deutet an, womit erpresst wird (Sexuelles). Ich lasse Feenheer bei der vollen Aufklärung den Vortritt.WE.

[14:35] Nordkurier: 9. OKTOBER 1989 Als die Angst in Leipzig die Seite wechselte

[8:20] Achgut: 9. Oktober 1989: Die letzten Tage der Gewalt

[16:15] PP: 7. Oktober: Sieg der Katholiken über die Muslime bei der Seeschlacht von Lepanto 1571

[14:20] GM: Zwangsimpfungen via Chemtrails

In Wahrheit werden jedoch unter dem Deckmantel der Klima-„Rettung“, der größten Lüge aller Zeiten, die mit Abstand größten Verbrechen aller Zeiten verübt, was u. a. durch die Manipulation und Kontamination der Atmosphäre weltweit mit Hilfe von Geo-/Climate-Engineering-Technologien geschieht, selbst wenn Geo-/Climate-Engineering offiziell nicht zugegeben wird und oft nur von vereinzelten Experimenten die Rede ist, obwohl es bereits seit Jahrzehnten mit verheerendsten Folgen betrieben wird und von jedem z. B. in Form von Chemtrails am Himmel beobachtet werden kann.

Im Artikel ist eine lange Liste von Substanzen, die in den Chemtrails enthalten sein können.WE.

[14:30] Leserzuschrift-DE zu Feenheer:

"Hatte ich schon erwähnt, dass das BVT eine Übersicht über alle unterirdischen Flugscheibenhangars im biodeutschen Raum besitzt, wo diese Flugmaschinen mit Anti-Grav-Antrieb auf ihren Einsatz während des Systemwechsels warten?"

Ihr Idioten wisst gar nichts und eure dummen Scherze werden euch noch vergehen. Denkt an frische Unterwäsche, ihr werdet sie brauchen.

Ja, die werden alle vor Angst in die Hose machen.WE.

[19:00] NTV: Kurz vor der Wende Wie kaputt war die DDR-Wirtschaft?

Was besseres als den furchtbar stinkenden Trabi gab es dort nicht.WE.

[19:45] Der Mitdenker:

Wie kaputt ist die Deutschistanische Wirtschaft in 10/2019 ? Welche Macht hat die heutige SED ?

Wodurch unterscheiden sich die vollgefressenen Volksverräter der BRD-GmbH, außer daß sie nicht in Wandlitz wohnen, von denen anno 1989 ?

Wieviel Angst hatten die DDR-Bürger vor den wenigen Negern, die man ab und an sah, im Vergleich zu heute ?

Wo waren die Kinder am Freitag ?

Wer log bzw. lügt mehr, Klaus Feldmann oder der klebrige Klaus ?

Wo ist die Angst ständig präsent, von "Goldstücken" vergewaltigt oder ermordet zu werden ? ...........

So furchtbar stinkende Trabis wird es nicht mehr geben.WE.

