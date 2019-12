Neu:

[8:25] ET: Terror-Gefahr in Wien: Planten Tschetschenen Angriff auf Weihnachtsmarkt? – Mehrere Festnahmen

Laut Londoner Bürgermeister gehört das zum Großstadt-Leben dazu.

[19:35] Leserkommentar-AT:

Ich stelle mal etwas in den Raum. Am Wochenende wurden die zwei Tschtschenen in Wien hops genommen, machte einen ziemlich dringenden Eindruck. Mit Plänen für einen Angriff auf bzw. unter dem Stephansplatz unter anderem. Und wie es Rainer Zufall so will gibt es Montag einen Brand der die U1 lahm legt womit unter anderem der Stephansplatz nichtmehr angefahren wird. Und weil ja Weihnachtszeit ist, läßt man sich mit der Reparatur die ganze Woche Zeit. Mich jedenfalls macht das stutzig.....

Es könnte zusammengehören, ich weiss es leider nicht.WE.

Neu:

[12:25] Leserzuschrift-DE zu Prozessbeginn gegen psychisch verwirrten Somalier: Er stürmte Gottesdienst und schrie „Allahu akbar“

Rund 1000 Gläubige nahmen am 20. April 2019 in der Sank-Pauls-Kirche am Gottesdienst teil, als Mohmmed B. (37) über die Sakristei in die Kirche eindrang. Er soll dabei „Ich verbrenne euch alle Christen in dieser Kirche" und „Allahu akbar" geschrieen haben und mit drei Pflastersteinen bewaffnet gewesen sein.

Die Berichterstattung zu diesem tragischen Vorfall (Neusprech für Tötungen seit Vorfall in Augsburg) lautete aber so ganz anders in den ersten Stunden nach der Tat als jetzt, 14.12.2019. Die üblichen Floskeln wurden maximal abgenutzt ... Nach der “sukzessiven Enttuschung” ist der Täter also doch 1) ein Migrant, 2) ein Moslem und 3) ein Christenhasser, also die Tat eine echte 4) Hasstat und wegen der Zielgruppe Christen und dem Tatort Kirche definitiv 5) islamischer Terrorismus. Wir sollten für dieses Geschenk Merkels aus Somalia eine Schweige- und Erinnerungswoche einlegen. 9 Sozialstunden Strafe dürften in dem High-Level-Migranten-Bewährungs-Justizsystem, das wir haben, wohl vollauf genügen, um rein symbolische Wirkung zu entfalten. Die Tat ist so denn auch der Traumatisierung geschuldet, die die Flucht verursacht hat. Die ist primär schuld. Da kann man doch nicht groß bestrafen und muss alles verstehen lernen.

[15:00] Alleine für die Panik die dieser Neger ausgelöst hat, gehört er schon ordentlich bestraft.WE.

Neu:

[19:50] ET: Der tote Tschetschene, der CIA und der BND: Schützt die Bundesregierung islamische Terroristen?

[15:55] JF: IS-Terroristen greifen Militärlager im Niger an – 71 Tote

Neu:

[14:50] Silberfan zu Deutsche Terroropfer und Hinterbliebene wollen Gedenktag

So etwas wird es geben müssen, aber sicher nicht in der Merkel-Diktatur, aber gegen diese, damit so etwas nie wieder auf deutschen Boden durch Hochverratspolitik passiert!

Es wäre gut möglich, dass soetwas im neuen Kaiserreich kommt.WE.

Neu:

[14:45] Silberfan zu Er stieß eine 34-jährige Frau vor Zug Bahnsteig-Mord von Voerde:Täter wird nicht angeklagt und kommt nicht ins Gefängnis

Mit anderen Worten: man will keinesfalls islamischen Terror um die Umvolkungs- und Eroberungspläne nicht zu stören!?

Es sollen wohl alle Spuren von Terror verwischt werden.WE.

Neu:

[14:15] ET: Hamas in Berlin: Behörden sehen keine Handhabe gegen Treffen von Terroristenverstehern

Am Samstag werden Anhänger der terroristischen Hamas in Berlin-Moabit ihre diesjährige Konferenz abhalten. Einschlägige Redner werden auftreten und neben Hassreden gegen Israel auch Unterstützungsaufrufe für deren Ziele lancieren.

Diese Veranstaltung passt perfekt nach Berlin.



[9:45] ET: „Die USA ist eine Nation des Bösen“: Saudischer Soldat erschießt drei Menschen auf Militärbasis in Florida

[9:30] Leserzuschrift-DE zu Terrordrohungen in Wien: Zwei Teenager gefasst

Sie haben gleich zweimal Terrordrohungen auf diversen Social-Media-Plattformen verbreitet: Zuerst wurde im Juni damit gedroht, in der Seestadt ein Blutbad anzurichten. Anfang Dezember verbreiteten die zunächst Unbekannten dann die Nachricht, dass an gleich mehreren Orten in Wien Anschläge verübt werden sollen. Nun konnten die beiden Verdächtigen ausgeforscht werden: Es handelt sich um einen 17-jährigen Asylberechtigten aus Tschetschenien und einen gerade einmal 14 Jahre alten Kroaten. Motiv: „Spaß“.

Wir lassen uns von Fremden jeden Terror-"Spaß" gefallen. Wir müssen also davon ausgehen, dass sich viele Terroristen auf unseren Straßen befinden, denn selbst nach solchen Auffälligkeiten dürfen die nach Hause gehen, wenn sie nur geschickt argumentieren. Sie werden dann sicher einen juristischen Fürsprecher finden, der sie ganz aus dem Bestrafungssystem der Ungläubigen heraushaut.

Neu:

[12:10] Leserzuschrift-DE zu BND soll vor Anschlag gewusst haben, wie gefährlich Amri ist

...alles längst bekannt, die Hintergründe wurden bereits im Buch von Stefan Schubert "Anis Amri und die Bundesregierung: Was Insider über den Terroranschlag vom Breitscheidplatz wissen" ausführlich geschildert!

Neu:

[8:20] In Schweden: Terrorverdacht: Auto kracht während Jugendmatchs in Sporthalle

Neu:

[9:20] Leserzuschrift-DE zu Tödlicher Anschlag auf Kirche in Burkina Faso

Die Bewaffneten hätten "14 Gläubige hingerichtet, darunter den Pastor und Kinder". (...) In Burkina Faso leben rund zwei Drittel Muslime und ein Drittel Christen. In der Vergangenheit hatten beide Religionen in dem Land eine friedliche Koexistenz geführt. Zuletzt attackierten Gruppen islamischer Dschihadisten neben Christen auch Muslime, die sie für nicht radikal genug halten.

Auch aus Burkina Faso und dem Niger (Nachbarland von B.F.) kommen Migranten nach Deutschland und damit solche, die weiße Ungläubige und Christen hassen.

