Zentralbanken / Währungen allgemein

[14:30] FMW: US-Zinsen steigen – „echtes“ QE-Programm unvermeidbar

[10:10] Achgut: Die ewige Krisenkunde: Vom Vertrauen und vom Haften

[10:05] Investing: Die Fed geht All-In: Massive Repo-Operation zum Jahreswechsel

[8:40] Leserzuschrift-DE zu Die EZB und die Zombies, die sie schuf

Experten sind alarmiert: In Europa gibt es immer mehr Zombie-Firmen, die nur noch künstlich mithilfe von Neuschulden am Leben gehalten werden. Schuld daran ist die EZB.

Hier haben wir es schriftlich, sogar von der Zentrale des Mainstreams: Auch von der Seite der Unternehmensfinanzierungen her stehen die Zeichen der Zeit auf CRASH. Die Prozentzahl der Zombies dürfte höher liegen, aber ich will euch ja nicht beunruhigen. Es wird also einen nicht mehr verhinderbaren Systemwechsel geben. Bedeutet: Es bricht jetzt bald alles von selbst zusammen. Oder jemand drückt den Reset-Knopf und setzt "seinen" hoffentlich vorbereiteten Plan um. Beängstigend ist die jetzige Macht der EZB: Von ihr hängst alles ab, nur ein Hauch von Zinserhöhung ... und das Spiel ist aus. Game Over.

[12:45] Der Bondaffe:

Das erledigt sich von allein wenn die Zinsen steigen. So ist das alles ein verhängnisvoller Kreislauf. Indem die EZB stetig und immer mehr Geld ins System pumpt, kann man die Zinsen durch diesen Effekt bzw. Maßnahme niedrig halten. Das wäre solides Zentralbank-Handwerk. Anderes ist es mit der Massenpsychologie. Denn diese Geldflutungsorgie bringt die Marktteilnehmer in die bedrohliche Situation des Nachdenkens. Denn alle bzw. immer mehr wissen, daß diese Geldflutungsorgie enorme inflatorische Konsequenzen haben wird. Allerdings gehört zum Zentralbank-Handwerk als zweiten Punkt auch die Inflation niedrig zu reden.

Aber auch das kann man nur zeitlich begrenzt durchstehen, weil die Inflation jeder im eigenen Geldbeutel spürt. Irgendwann sacken die Kurse der Zinsterminkontrakte ab und die Renditen bzw. Zinsen steigen. Das Zentralbank-Handwerk der psychologischen Einflußnahme auf die Terminmärkte mittels EZB-Pressekonferenz funktioniert dann nicht mehr, weil die Futuresmärkte zu groß und zu mächtig sind. Irgendwann fallen die Zombie-Firmen und irgendwann erwischt es die Oberkante-Unterlippe-Finanzierungen der Häuslebauer. Sicherheiten werden verlangt, die selbst vom Wert her weniger werden. Dann beginnt der Crash-Modus an den Zinsmärkten, der dann auf die Aktienmärkte überschwappt.

Völlig außer Acht gelassen ist dabei ein Ereignis, daß die Zinsmärkte von sich aus erschüttert. Wie die ganze Crash-Geschichte am US-Repo-Markt. Aber eines ist gewiss. Die Kurse fallen sehr schnell und die Zinsen und Renditen steigen sehr schnell. Was wieder ungeahnte neue verstärkende Effekte hat, als wenn die Kurse langsam fallen würden.

Die Mechanismen sind einfach, die Experten machen sie gerne kompliziert. Für Schnell-Interessierte genügt es die Renditeentwicklung der Staatsanleihen, besonders der BRD, auf http://pigbonds.info/ zu beobachten. Als aktuelle Hausnummer gelten die Renditen für deutsche Bundesanleihen mit 2jähriger und 10jähriger Laufzeit: also -0,63% und -0,25%.

[13:30] Es gibt nicht nur Zombie-Firmen, auch jede Menge von Zombie-Staaten in der Eurozone. Die Zombie-Firmen sind nur ein Nebenprodukt.WE.

[14:40] BTO: Stelters Mailbox: War Draghi für die Reichen „pures Gold wert“?

[12:15] Anderwelt: Die „Schwarze Null“ zerstört unseren Wohlstand

[15:10] Der Silberfuchs:

Harsche Kritik! Von Ökonomie im Sinne der Österreichischen Schule hat Herr Haisenko wahrscheinlich noch nie gehört, ansonsten würde er dieser vernünftigen Denkrichtung wahrscheinlich folgen.

"Es fehlt also nicht im Geringsten an Waren, sondern nur am Geld, um den Überfluss kaufen und verbrauchen zu können." (Zitat aus dem Artikel) ... das wäre dann Konsum auf Kredit. (Der Verfasse)

Als ich diesen Satz, dem im übrigen im Artikel noch widersprochen wird, gelesen habe, konnte ich den Text nur noch überfliegen. Am Schluss wird dann auch noch zum wiederholten Male für dieses Geldsozialismusbuch in eigener Sache Werbung gemacht.

Liebe Hartgeldgemeinde, erspart Euch das und lest Bücher von Kiyosaki, Maloney, Deutsch, Lips, Morgan, Schiff, Schulte, Morris, Griffin, Eichelburg, Spannbauer oder Mises -- ich könnte die fünffache Menge an Namen nennen -- keiner von denen wird je etwas über die "Lehren vom Geldsozialismus" schwadronieren. Und noch einmal: Die kunterbunt bedruckte 900er Baumwolle (100/1000 sind Holzzellulose) ist kein Geld, sondern lediglich gesetzliches Zahlungsmittel mit dem intrinsischen Wert von Null. Herr Haisenko, die Naturgeschichte hat uns gelehrt, das bisher ausnahmslos jedes ungedeckte Papiergeld diesen Wert auch wieder angenommen hat, je mehr davon da ist, desto schneller. PS.: Und Zinsen (zweistellig p.a.) wird es nach der Eurocalypse auch wieder geben -- versprochen.

[19:15] Man sollte nicht vergessen, dass Hr. Haisenko das aus der Perspektive eines Angestellten sieht, der er Jahrzehnte war.WE.



[11:50] ET: US-Notenbank Fed lässt Leitzins zum Jahresende unverändert

[9:30] Welt: Sachwerte-Boom: Der Staat duldet neben sich keine Gewinner der EZB-Politik

[11:15] Focus: Gastbeitrag von Gabor Steingart EZB will das Klima mit neuer Geldflut retten - und der deutsche Steuerzahler haftet

[12:35] BTO: Fratzschers Irreführung: Von wegen 20 „Mythen“ der Geldpolitik

[9:30] Tichy: EZB will statt Geld- zukünftig Klimapolitik machen und damit Macht gewinnen

[13:55] Leserkommentar-CH:

Offensichtlich, dass die ganze Klimareligion als enorm starkes Machtinstrument eingesetzt wird. Die meisten meinen, sie täten etwas Gutes, weil sie sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Der Klimanotstand schafft persönliche Recht weiter ab und füllt marode (Staats-)Kassen, die aufgrund von Misswirtschaft entstanden. Keine gute Entwicklung.

[15:15] Ich denke, eher will die EZB eine gute Presse haben. Wo die Medien stehen, wissen wir ja.WE.

[12:35] Geolitico: Wer das nächste Währungssystem mitgestaltet

