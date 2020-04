Neu:

"Ohne Denken keine Veränderung, sondern nur Wiederholung." - HG-Leser

"Irren ist menschlich. Lügen demokratisch!" - HG-Leser.

"Linke Ideologie wird als globales Euthanasie Programm in die Geschichte eingehen!" - Der Pirat

"Ehrlicherweise ist das in Wiwo, Faz und Welt erworbene Halbwissen doch viel gefährlicher für die eigenen Finanzen, als gar kein Wirtschaftswissen zu haben, dafür aber gesunden Menschenverstand." - ein Leser

"Wer Wahrheit und Wirklichkeit nicht ertragen kann schafft sich Gesetze...das nennt man Demokratie." - Krimpartisan

"Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft“ - Aristoteles

„Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen, die Leiden von Afrika zu lindern. Es gibt etwas, das alle weißen Männer, die hier gelebt haben, wie ich, lernen und wissen müssen: dass diese Personen eine Sub-Rasse sind.

Sie haben weder die intellektuellen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten, um sie mit weißen Männern in einer beliebigen Funktion unserer Zivilisation gleichzusetzen oder zu teilen. Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen, ihnen die Vorteile zu bringen, die unsere Zivilisation bieten muss, aber mir ist sehr wohl bewusst geworden, dass wir diesen Status behalten: die Überlegenen und sie die Unterlegenen. Denn wann immer ein weißer Mann sucht unter ihnen als gleicher zu leben, werden sie ihn entweder zerstören oder ihn verschlingen. Und sie werden seine ganze Arbeit zerstören. Erinnert alle weißen Männer von überall auf der Welt, die nach Afrika kommen, daran, dass man immer diesen Status behalten muss: Du der Meister und sie die Unterlegenen, wie die Kinder, denen man hilft oder die man lehrt. Nie sich mit ihnen auf Augenhöhe verbrüdern. Nie Sie als sozial Gleichgestellte akzeptieren, oder sie werden Dich fressen. Sie werden Dich zerstören.“

- Dr. Albert Schweitzer, Friedensnobelpreisträger 1952 in seinem Buch 1961, From My African Notebook.

"Wir hatten Sicherheit,wir lebten in Frieden,unsere Kinder hatten eine gute Zukunft in Aussicht und dann kam der Gutmensch." - Leserkommentar unter einem Artikel.

"Ihr Amerikaner seid so naiv. Nein, ihr werdet den Kommunismus nicht freiheraus annehmen, aber wir werden euch den Sozialismus immer wieder in kleinen Dosen füttern, bis ihr am Ende aufwacht und feststellt, dass ihr den Kommunismus bereits habt." - Chrustschow zum amerikan. Landwirtschaftsminister

"Einen Porsche zu klauen ist eine Sache, ihn instand zu halten eine andere. Und vor allem sollte man nicht vorher alle Tankstellen zerstört haben." - Unbekannter Leser aus Österreich. (empfohlen vom Silberfuchs).

"Remember, weak hands buy at market tops and sell at market bottoms. It’s the nature of human behavior. Strong hands buy at bottoms and sell at tops." - Bob Moriarty

„Die deutschen linken Intellektuellen, die zum Teil ihr eigenes Volk nicht lieben können und nicht leiden mögen, irren sich, wenn sie glauben, weil sie selbst auf die Nation verzichten können, sollten auch die übrigen 98 Prozent des deutschen Volkes darauf verzichten.“ - Helmut Schmidt (zitiert im Spiegel vom 30.12.1991):

"Gold als Geld verhindert Inflationspolitik und Korruption. Gold ist eine Vorbedingung für eine freie Gesellschaft. Es ist das liquideste Produkt, das beste Wertaufbewahrungsmittel, die beste Versicherung und keine Schuldverpflichtung von irgendjemandem." - Ferdinand Lips (Schweizer Bankier)

"Demokratie ist ein erbärmlicher Glaube an die kollektive Weisheit individueller Ignoranz." - H. L. Mencken -

"Gedanken sind mächtiger als Waffen. Wir erlauben es unseren Bürgern nicht, Waffen zu führen - warum sollten wir es ihnen erlauben, selbständig zu denken?" - Joseph Stalin

TO FORGIVE THE TERRORISTS IS UP TO GOD, BUT TO DISPATCH THEM TO HIM IS UP TO ME. - Vladimir Putin.

„Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen." - Helmut Qualtinger -

"Europa wird christlich sein - oder es wird nicht sein!" - Otto von Habsburg

"Wer nach der Wahrheit sucht, darf nicht erschrecken, wenn er sie findet!"

- chinesisches Sprichwort (zugesandt von Dr. Cartoon) -

"Oftmals paaret im Gemüte Dummheit sich mit Herzensgüte".

- Wilhelm Busch (über das Gutmenschentum) -

„Europa ist nicht mehr Europa, es ist Eurabien, eine Kolonie des Islam, wo die islamische Invasion nicht nur physisch voranschreitet, sondern auch auf geistiger und kultureller Ebene. Unterwürfigkeit gegenüber den Invasoren hat die Demokratie vergiftet, mit offensichtlichen Konsequenzen für die Gedankenfreiheit, und für das Konzept der Freiheit selbst." - Oriana Fallaci (italienische Journalistin und Schriftstellerin)

"Viele Menschen, besonders die arroganten unter ihnen, wollen Dich dafür bestrafen, dass Du die Wahrheit sagst, korrekt handelst oder einfach Du selbst bist. Entschuldige Dich niemals dafür, dass Du korrekt handelst oder deiner Zeit um Jahre voraus bist. Wenn Du Recht hast und das auch weißt, dann gib Deine Meinung offen kund. Auch wenn Du eine Minderheit von einer Person darstelllst - die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit -" - Mahatma Gandhi

"Was ist Wahrheit? - Drei Wochen Pressearbeit, und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. Ihre Gründe sind so lange unwiderleglich, als Geld vorhanden ist, sie ununterbrochen zu wiederholen."

- Oswald Sprengler -

Ich freue mich auf den Tag, an dem die ersten Sozis vor Hunger in den Wahnsinn verfallen...

Dann gibt es nichts mehr umzuverteilen, sondern nur noch den Acker! Entweder oben drauf oder unten in der Kuhle!!! - Der Pirat.

"Die Wahrheit tut den Schönrednern immer weh - sie haben kein Argument dagegen. Daher versuchen sie, die Wahrheitsliebenden zu diffamieren."

- Marcus Franz -

Man sieht auch wieder deutlich, was McKinseys Personaleinsparungen bringen: Dick und Doof waren früher zwei Personen, heute nur noch eine. Mit zwei Persönlichkeiten namens Sigmar und Gabriel.

- Der Schrauber -

"Ein marxistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert"

- Alexander Solschenizyn -

Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen.

Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss.

- Friedrich der Große -

"Lange Zeiten der Ruhe begünstigen gewisse optische Täuschungen. Zu ihnen gehört die Annahme, daß sich die Unverletzbarkeit der Wohnung auf die Verfassung gründe, durch sie gesichert sei. In Wirklichkeit gründet sie sich auf den Familienvater, der, von seinen Söhnen begleitet, mit der Axt in der Tür erscheint." - Ernst Jünger -

‚Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: 'Ich bin der Faschismus.' Nein, er wird sagen: ,Ich bin der Antifaschismus.' - Ignazio Silone - (zugeschrieben)

"Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant". - August Heinrich Hoffmann von Fallersleben -

Der Schlüssel zum Wandel liegt darin seine Energie zu fokussieren, nicht darauf das Alte zu bekämpfen, sondern darauf Neues zu erschaffen. - Sokrates -

Der Mob ist Demokratie in ihrer reinsten Form - McDevitt -

Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen lächerlich, und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen. - Josef Pulitzer -

„Eine Nation kann ihre Narren und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger überleben. Aber sie kann nicht den Verrat von innen überleben. Der Verräter arbeitet darauf hin, daß die Seele einer Nation verfault. Er infiziert den politischen Körper einer Nation dergestalt, bis dieser seine Abwehrkräfte verloren hat. Fürchtet nicht so sehr den Mörder. Fürchtet den Verräter. Er ist die wahre Pest". - Marcus Tullius Cicero -

Voting only changes the players. It doesn't change the game. - Anonymous -

Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen.

- Gustav von Rochow (1792 - 1847), preußischer Innen- und Staatsminister -

"Wenn Du ausländische Medien heranziehen musst, um zu erfahren, was bei Dir im Land los ist, dann wohnst Du entweder in Nordkorea oder in Deutschland." - unbekannter LeserKommentarschreiber -

"Zensur ist die jüngere von 2 schändlichen Schwestern, die ältere heißt Inquisition"! - J. N. Nestroy -

"Wenn Merkels Hose Feuer fangen würde, würde sie die Flammen entschieden zurückweisen." - Roger Willemsen -

"Ich muss zugeben, dass das Leben als Intellektueller angenehmer als das als Elektriker ist. Aber für das, was ich heute mache, brauche ich weder die Kenntnisse aus der Lehre noch aus dem Studium." - Walter. K. Eichelburg -

Gold ist das Geld der Könige

Silber ist das Geld der Gentlemen

Tausch ist das Geld der Bauern

Kredit ist das Geld der Sklaven

- unbekannte Quelle -

"Human Gesinnte sind immer Heuchler." - George Orwell -

„Und wer nachdenkt, kann nicht gleichzeitig ZDF schauen." - HG-Leser -

"Die reine Goldwährung oder die zu 100 Prozent goldgedeckte Währung ist der einzig wirksame Schutzzaun, der zwischen Bürger und Leviathan errichtet werden kann.

In dem Moment, in dem die Bürger eine staatliche Papiergeldwährung akzeptieren, gibt es kein theoretisches und kein praktisches Hindernis mehr gegen ihre vollständige Ausbeutung und Versklavung - auch nicht in Form einer noch so perfekten Verfassung." - Roland Baader -

„Das Optimum an sozialer Gerechtigkeit ist erreicht, wenn wir alle als Penner durch die Städte irren.“ - Roland Baader -



"Beamten sind die Träger der Nation - einer träger als der andere." - Isabella, Tochter eines HG-Lesers -

Idealismus ist gut, aber wenn er sich der Wirklichkeit nähert, werden die Kosten untragbar. - George F. Will

Wer seiner ständig hackendudeldichten Hausverwaltung über Jahre unwidersprochen erlaubt, in seiner eigenen Blockhütte mehr als eine Million Holzwürmer auszusetzen, weil die draußen vielleicht frieren könnten, der darf sich nicht wundern, wenn man ihn eines Tages, vom morschen Gebälk erschlagen, in den Resten seiner ehemaligen Wohnstatt wiederfindet. - angebl. H. v. Bunsenbrenner -

Eigentlich muß diese ganze politische Klasse, die AUF DER GANZEN LINIE VERSAGT HAT richtig abserviert werden! Das ganze Dreckspack was mittlerweile in UNSEREM Land rumrennt hat DIESE POLITISCHE KLASSE REINGELASSEN! - HG-Leser

Ceterum censeo democratiam esse delendam, veniat etiam rex justus - HG-Leser aus AT (die Demokratie muss ausgelöscht werden, dafür muss wieder ein gerechter König her, oder so ähnlich.WE)

Leser-Übersertzung: "Im übrigen beantrage ich, dass die(se) Demokratie ausgelöscht wird, und ein gerechter König kommen möge".

"Die Anpassung an eine kranke Gesellschaft wird Dich kaum gesund erhalten" - Volksmund/HG-Leserin -

"Political correctness ist eine Doktrin, die von einer verblendeten, unlogischen Minderheit gehegt und die von den kranken Mainstream-Medien unterstützt wird, die nämlich die Behauptung aufrechterhält, dass es tatsächlich möglich ist, ein Stückchen Scheiße an seinem sauberen Ende aufheben zu können." - Harry S. Truman - (erster TB-Eintag 2016)

„Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein."

- Alfred Herrhausen -

„Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations." - Gerhard Wisnewski

Die Wahrheit ist in dieser Zeit so sehr verdunkelt und die Lüge so allgemein verbreitet, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, wenn man sie nicht liebt. - Blaise Pascal

Treten Sie zurück Fr. Merkel, "Sie schaffen das"! - Frauke Petry -

In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind, ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.

- George Orwell -

"Wer den Lackstiefel leckt, fühlt sich dem Filzstiefellecker zivilisatorisch überlegen. (...) Das Ganze nennt sich schamlos Befreiung."

- Carl Schmitt -

„Man kann offene Grenzen oder einen Wohlfahrtsstaat – aber nicht beides zugleich haben." - Milton Friedman -

"Es kommt nicht darauf an, wie gewählt wurde, es kommt drauf an, wie ausgezählt wird!" -Stalin -

Um es ganz offen zu sagen: diese Studieraffen sind genauso dumm wie die Asylanten, die glauben, in Deutschland bekämen sie ein Haus geschenkt. - Walter Eichelburg nach Leser-Vorschlag

"Die Hälfte des Schadens, der in dieser Welt verursacht wird, geschieht durch Leute, die sich wichtig fühlen wollen. Sie beabsichtigen es nicht Schaden zuzufügen. Aber der Schaden interessiert sie nicht. Oder sie sehen ihn nicht, oder sie rechtfertigen ihn. Weil sie in dem endlosen Kampf absorbiert sind, gut über sich selbst zu denken." - T.S. Eliot -

Das dauernde Köpfen ist eine Beleidigung für den Menschen des 21. Jahrhunderts du Idiot! - Thomas Bachheimer in einem Kommentar zu einem Moslem, das das Oktoberfest verbieten möchte.

"Der Weise hat den Verstand zu seiner Rechten, der Tor hat den Verstand zu seiner Linken!!!"

- Prediger 10,2 -

„Man muss offen sagen, die Religion des Islam erlaubt die Integration nicht. Ein Muslim darf sich einem Nichtmuslimen nicht fügen. Wenn er in der Diaspora lebt, dann ist das eine Notsituation, und er kann sich absondern. Das besagt die normale Religion und nicht die fundamentalistische Variante." - Bassam Tibi

Jede Wirtschaft beruht auf dem Kreditsystem, das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der andre werde gepumptes Geld zurückzahlen. Tut er das nicht, so erfolgt eine sog. ›Stützungsaktion‹, bei der alle, bis auf den Staat, gut verdienen. Solche Pleite erkennt man daran, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Vertrauen zu haben. Weiter hat sie ja dann auch meist nichts mehr.

- Kurt Tucholsky

"Die meisten Deutschen haben nur ein Gebet: Herr, unsere tägliche Illusion gib uns heute."

- Gustav Stresemann

„Nach den gegenwärtigen Standards haben etwa 80 Prozent der auf der Erde lebenden Menschen dem Grunde nach (angeblich) ein Asylrecht in Deutschland oder Österreich. Das ist absurd." - Thilo Sarazin

„Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten" - Paul Sethe

"Die Wohlfahrtsdemokratie hat eine eigene Dynamik, die so beschaffen ist, daß, wenn sie sich ungehindert auswirken darf, sie möglicherweise oder sogar sehr wahrscheinlich die Selbstzerstörung des demokratischen Systems herbeiführen wird." - Gerard Radnitzky

„Die Wirtschaft der Sovietunion ist der lebende Beweis dafür, daß eine sozialistische Planwirtschaft - im Gegensatz zu dem, was viele Skeptiker vorher geglaubt haben - funktionieren und sogar prosperieren kann" - Paul Samuelson, 1989!!! -

"Ich hasse das was kommt, aber so langsam ist schlimmer, was ist!" - Hartgeld.com-Leser, vorgeschlagen vom Silberfuchs -

„Die Illusion der Freiheit wird solange fortgesetzt wie es profitabel ist,

die Illusion weiter fortzusetzen. An dem Punkt, an dem die Illusion

zu kostspielig wird um sie weiter fortzusetzen, wird das Bühnenbild

weggenommen, die Vorhänge zurückgezogen, Tische und Stühle

weggeräumt und du wirst die kahle Wand auf der Rückseite des

Theaters sehen." - Frank Zappa -

Frei nach WE: Hört nicht auf die HGler, haben sie gesagt. HGler sind Spaßverderber und Verschwörungstheoretiker, haben sie gesagt. HGler sehen alles schwarz und negativ, haben sie gesagt. HGler sind Spinner und Krawallmacher, haben sie gesagt. HGler kommen nirgendwo klar, haben sie gesagt. Am Fernseher kommt's, in der Zeitung steht's, Mutti verkündet's, alle sehen es darum so, nur die HGler wissen es immer besser, haben sie gesagt. usw usf. - der Journalist

.."wäre die Erde eine Bank, wäre sie längst gerettet" - Hartgeld.com-Leser

"Ein Staat ohne Grenzen ist kein Staat." - Akif Pirincci

Hört nicht auf den Eichelburg, haben sie gesagt. Der Eichelburg ist ein Spinner, haben sie gesagt. Monarchie in Europa? Niemals, haben sie gesagt. - hartgeld.com-Leser

"Allein schon die Wörter Sozialismus und Kommunismus ziehen mit der Kraft eines Magneten alle Abstinenzler, Nudisten, Sandalenträger, Sexfanatiker, Quäker, Heilkräuteraposteln, Pazifisten und Feministen in England an ...". - George Orwell -

„Es gibt ein Ausmaß an Güte, welche sich wie Bosheit ausnimmt".- Friedrich Nietzche in Unkenntnis über die erst viel später auftauchenden Grünen

Ich kann mitteilen, dass bis auf die Leute, die vom Staat leben, der Großteil extreme Geldprobleme hat. - HG-Leser aus AT

"Angesichts der uns regelmäßig vorgeführten, peinlichen Funktionärsrochaden kann man wiederholt nur zu dem Schluß kommen, dass die repräsentative Parteibuchpolitik so ziemlich am unteren Ende der Skala an sogenannten demokratischen Varianten rangiert." - Der Widerstandkämpfer

Ich wünschte, ich könnte nachträglich einen Zusatz in die amerikanische Verfassung nehmen, der es jeder Regierung in Zukunft verbietet, Kredit aufzunehmen und sich Geld bei Banken auszuleihen - Thomas Jefferson

Der Sozialismus ist die zu Ende gedachte Tyrannei der Geringsten und Dümmsten. - Friedrich Nietzsche

„Das Recht muss nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden." - Immanuel Kant

„Ich glaube, wir haben ganz gute Fortschritte gemacht, bis die Welle des Islam über uns kam. Wenn Sie mich um meine Beobachtungen bitten, dann denke ich, die anderen gesellschaftlichen Gruppen nehmen die Integration leichter als die Muslime, etwa hinsichtlich Freundschaften, Ehen zwischen den Konfessionen usw. Ich würde heute sagen, wir können alle Religionen und Rassen integrieren, außer den Islam“ - Lee Kuan Yew

"The illusion of freedom will continue as long as it's profitable to continue the illusion. At the point where the illusion becomes too expensive to maintain, they will just take down the scenery, they will pull back the curtains, they will move the tables and chairs out of the way and you will see the brick wall at the back of the theater." - Frank Zappa

Durch unsere Sozial und Gesundheitssysteme wurde die natürliche Auslese über Jahrzehnte verhindert.

Kommt es dann aber zum Ausfall dieser Systeme werden es wohl viele die davon abhängig sind nicht überleben. - Hartgeld.com Leser

Für Politiker gilt: Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. - Hartgeld.com Leser

Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf vorbereitet zu sein. - Perikles -

Vermehrte Armut bei gestiegener Produktivität heißt nichts anderes als dass die Politik und die Bürokratie zu viel von der Produktivität wegfressen. Thomas Bachheimer vorgeschlagen von Hartgel-Leserin C.M.

Jeder, der glaubt, dass er glücklich und wohlhabend wird, indem er seiner Regierung die Verantwortung über sein Wohlbefinden übergibt, sollte sich besser eingehend mit dem Schicksal der Indianer, der Ureinwohner Amerikas, beschäftigen. - Henry Ford

Ich habe Gold, mir ist es wurscht, wer unter mir Kaiser ist. - Hartgeld.com Leser

Neu:

Wenn schon die Anbetung des goldenen Kalbs Götzendienst war – was ist dann erst die Anbetung des papierenen Geldes? - Hartgeld.com Leser

Die Mehrheit der Menschen ist ueberall so konditioniert erst etwas zu glauben, wenn es vorgefallen ist. Nur wenige sind im Stande, vorher Entwicklungen abzuschaetzen und sich entsprechend zu positionieren. - Der Mexikaner

Heute werden Leute, die Geld verdienen, wie Verbrecher observiert (Steuerfahndung), und die auf Kosten anderer leben, werden prinzlich belohnt (Wohlfahrtsstaat). - Hartgeld.com Leser

"Der Islam gehört zu Deutschland wie die Reeperbahn nach Mekka." - Akif Pirincci

"Manchmal muss man ein Schiff sinken lassen um die Ratten zu vertreiben." - hartgeld.com Leser vorgeschlagen vom Silberfuchs

"Fliegendes Blei ist in Krisenzeiten auch ein Edelmetall" - Hartgeld-Leser

Neu:

„Es muß uns Söhnen Teuts erst einmal schlecht gehn, ehe wir Courage haben. Solange wir noch etwas zu verlieren haben, fürchten wir uns; sind wir ausgezogen und durchgeprügelt, so ist jeder ein Löwe." - Bismarck

"Denken Sie daran: Eine Demokratie hat niemals längere Zeit Bestand. Sie verausgabt sich, begeht Selbstmord. Es hat noch nie eine Demokratie gegeben, die sich nicht letztlich selbst zur Strecke gebracht hätte. Es ist sinnlos zu behaupten, die Demokratie sei weniger eitel, weniger stolz, weniger eigensüchtig oder habgierig als eine Aristokratie oder Monarchie." - John Quincy Adam

"Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, mußt du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst." - Voltaire

Nach dem Sozialismus kommt zwingend die Monarchie - Otto von Habsburg

"Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet. Im Kommunismus ist es umgekehrt" Willy Brandt

"Die am wenigsten wissen gehorchen am besten." George Farquhar

"Gold ist ein guter Ort, um dieser Tage Geld anzulegen, weil sein Wert als Währung ausserhalb der durchgesetzten Richtlinien von Regierungen besteht." - ExFED Chairman Greenspan -

"Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen." - Abraham Lincoln

"Die Zensur ist die jüngere von zwei schändlichen Schwestern. Die ältere heißt Inquisition. Die Zensur ist das lebendige Geständnis der Großen, daß sie nur verdummte Sklaven treten aber keine freien Völker regieren können." - Johann Nestroy

"Die politische Kaste löst sich von denen, die sie vertreten sollte, immer weiter ab und ist vorwiegend mit dem Erhalt der eigenen politischen Macht, mit der eigenen Versorgung, der Pflege des eigenen Images und des eigenen Prestiges beschäftigt. Das ist ihr vorrangiges und im Prinzip einziges Interesse." - Wolfgang J. Koschnick

"Es ist beinahe unmöglich geworden, gesellschaftspolitische Verrücktheiten durch deren Übertreibung ins Maßlose und noch Bizarrere zu ironisieren; viele sogenannte einfache Leute halten einen dann für einen Grünen-Sympathisanten, öffentlich-rechtlichen Journalisten oder ähnliches und nehmen jedes Wort ernst." - Michael Klonovski, deutscher Schriftsteller und Autor, (Tagebucheintrag vom 21.August 2014)

"Der Islam gehört zu Deutschland wie Scheiße auf den Eßtisch." - Akif Pirincci

"Leben heißt kämpfen gegen das, was mich verneint. Rebell zu sein heißt nicht, ganze Sammlungen von nonkonformen Büchern zu haben, von fantastischen Verschwörungen zu träumen oder vom Partisanenkrieg in den Karpaten. Rebell sein heißt, seine eigene Norm zu sein, aus Treue zu einer höheren Norm. Sich aufrecht halten vor dem Nichts. Darauf achten, nie von seiner Jugend zu genesen. Lieber sich die ganze Welt zum Feind machen, als zu Kreuze zu kriechen. Bei Rückschlägen nie die Frage nach der Zweckmäßigkeit des Kampfes stellen. Man handelt, weil es unwürdig wäre, sich geschlagen zu geben. Lieber kämpfend sterben als sich ergeben." - Dominique Venner

When you're one step ahead of the crowd you're a genius. When you're two steps ahead, you're a crackpot. – Rabbi Shlomo Riskin -

Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, gerade heraus zu lügen, zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein Land und seine Rasse um sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es. - John Swinton (1829 - 1901), US-amerikanischer Redaktions-Chef der New York Times

Reichtum hat mir wenig bedeutet, wohl aber die Freiheit und Unabhängigkeit, die der Wohlstand mit sich brachte - Karl Albrecht

Neu:

"Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut" - Lord Acton

"Ein Krimineller ist jemand, dem es nicht gelungen ist, Politiker zu werden. Politiker sind legale, verfassungsmäßig eingesetzte Kriminelle" - Osho (Die Kraft der Wahrheit)

"Die Intelligenten leben von den Dummen. Und die Dummen leben von der Arbeit." - Andreas Popp

"Und der Staat tut nichts dagegen [Anm.: Gegen Taschendiebstähle]. Ist aber auch klar, die Diebe können erst nach der Steuer das Geld aus der Tasche ziehen, daher stört's den Staat nicht (solange er die "Erstziehungsrechte" hat)! - Thomas Bachheimer.

"Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge, und Sie nehmen ihm zu gleicher Zeit das Glück." - Henrik Ibsen

Ohne Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Es gibt dann kein sicheres Wertaufbewahrungsmittel mehr. Wenn es das gäbe, müßte die Regierung seinen Besitz für illegal erklären, wie es ja im Falle von Gold auch gemacht wurde (Goldbesitz war in Amerika bis 1976 für Privatleute verboten, Anm. d.Ü.). Wenn z.B. jedermann sich entscheiden würde, all seine Bankguthaben in Silber, Kupfer oder ein anderes Gut zu tauschen und sich danach weigern würde, Schecks als Zahlung für Güter zu akzeptieren, würden Bankguthaben ihre Kaufkraft verlieren und Regierungsschulden würden kein Anspruch auf Güter mehr darstellen. Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates macht es erforderlich, daß es für Vermögensbesitzer keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Dies ist das schäbige Geheimnis, daß hinter der Verteufelung des Goldes durch die Vertreter des Wohlfahrtsstaates steht. Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für die "versteckte" Enteignung von Vermögen. Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess. Es beschützt Eigentumsrechte. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es nicht mehr schwer zu verstehen, warum die Befürworter des Wohlfahrtsstaates gegen den Goldstandard sind.

- Alan Greenspan (Gold und wirtschaftliche Freiheit, 1966)

Originalartikel: Gold and Economic Freedom

Übersetzung: Gold und wirtschaftliche Freiheit

Wie Gewitter, Tautropfen und Wolken, wie Truggebilde, die vorüberziehn, so muß man das ungedeckte Scheingeld richtig sehen. - unbekannter Hartgeldleser



„Von innen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter.“ - unbekannter Hartgeldleser



"Es liegt in der Natur der Politik, dass sie nichts mit Weisheit gemein haben kann,..."

- unbekannter Hartgeldleser -

"Politik ist die Kunst, die Bevoelkerung so schnell ueber den Tisch zu ziehen, dass die Menschen denken, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwaerme."

Dummerweise entstehen neben der Reibungshitze aber auch Reibungsverluste - und die uns von der Politik aufgebuerdeten Reibungsverluste werden gewaltig sein.

- Udo Ulfkotte -

I don't trust society to protect us, I have no intention of placing my fate in the hands of men whose only qualification is that they managed to con a block of people to vote for them.

- Mario Puzo, The Godfather -

Most people are not even aware of their need to conform. While they work in the same jobs, have the same amusements, have the same feelings and ideas and read the same newspapers they live under the illusion that they follow their own ideas and inclinations, that they are individualists. The consensus of all serves as a proof of "their" ideas. Just as modern mass production requires the standardization of commodities, so the social process requires standardization of man, and this standardization is called "equality". By this equality one refers to the equality of automatons; of men who have lost their individuality. - Erich Fromm

"When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain." – Napoleon Bonaparte

Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. - Jiddu Krishnamurti

So lange die Verschwendung von Steuergeld keine Straftat ist sollte die "Hinterziehung" von Steuern auch keine Straftat sein! - hartgeld.com Leser

"Die stärkste Kraft im Universum ist nicht die Liebe – es sind die Bondmärkte." - Ash Bennington (ex UBS)

Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates." - Joseph Goebbels, könnte aber auch aus Brüssel, Wien, Berlin 2014 stammen

Wir leben in einem Zeitalter der Überarbeitung und der Unterbildung, in einem Zeitalter, in dem die Menschen so fleissig sind, dass sie verdummen. - Oscar Wilde

Of course the gold and silver markets are manipulated. You have to be either blind or a Harvard Graduate with doctorate in Economics to ignore the fact. - Hugo Salinas Price

Die Klugheit des Fuchses wird oft überschätzt, weil man ihm auch noch die Dummheit der Hühner als Verdienst anrechnet. - Hans Kasper

Immer wenn man glaubt, dass die EU-Verantwortlichen sich nicht noch lächerlicher machen können, schlagen sie erneut zu - Thomas Bachheimer

The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men. - Plato

Leider gibt es nunmal Menschen, die kaufen sich einen Feuerlöscher und beschweren sich anschließend, das es nicht brennt! - hartgeld.com-Leser zu den Goldzitterern und Hämemail-Schreibern.

"In der Depression wird alles wieder einfacher, aber der Prozess ist brutal." - Walter Eichelburg (Empfehlung vom Silberfan)

"Die Welt will betrogen sein, also soll sie betrogen werden." - Sebastian Brant

"Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates." - Joseph Goebbels

"The desire of gold is not for gold. It is for the means of freedom and benefit." - Ralph Waldo Emerson

"Wenn Plündern für eine Gruppe in der Gesellschaft zur Lebensart wird, schaffen sie im Laufe der Zeit ein Rechtssystem, welches dies legalisiert, und einen Moralkodex, der es glorifiziert." - Frederic Bastiat (1801-1850)

"Wenn Privatsphäre ungesetzlich wird, haben nur noch die Gesetzlosen Privatsphäre." - Philip Zimmermann, Schöpfer des Verschlüsselungssystems PGP 1991.

„Soldaten sind dummes Vieh ,welches wir benutzen , um unsere außenpolitischen Interessen durchzusetzen ." - Henry Kissinger 1972

"Selbst erfundene Terroristen sind auch leichter zu fangen als echte." - ein Hartgeld-Leser

"Ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter" - unbekannter Autor

„Es gehört zum Schwierigsten, was einem denkenden Menschen auferlegt werden kann, wissend unter Unwissenden den Ablauf eines historischen Prozesses miterleben zu müssen, dessen unausweichlichen Ausgang er längst mit Deutlichkeit kennt. Die Zeit des Irrtums der anderen, der falschen Hoffnungen, der blind begangenen Fehler wird dann sehr lang." - Carl J. Burckhardt

"Das Illegale tun wir sofort. Das Verfassungswidrige dauert etwas länger." - Henry Kissinger

Wenn du merkst, dass ein Handel nicht durch Zustimmung sondern durch Zwang zustande kommt -

wenn du erkennen musst, dass du, um zu produzieren, eine Erlaubnis von Menschen bekommen musst, die nichts produzieren -

wenn Du siehst, dass Geld zu denen fließt, die nicht mit Waren handeln, sondern diese nur für sich ausnutzen -

wenn du feststellst, dass manche Menschen durch Gaunereien und bezogene Vergünstigungen viel reicher werden als durch ehrliche Arbeit und deine Gesetze dich nicht vor ihren Machenschaften schützen, die Gesetze sie aber vor dir schützen - wenn du siehst, dass Korruption belohnt wird und Ehrlichkeit nur zu Selbstaufopferung führt,

dann merkst du vielleicht, dass deine Gesellschaft zum Scheitern verurteilt ist."

Ayn Rand, 1950

"Wer nicht 100% zum Euro steht, ist ein Eurokraftzersetzer." - Toni Straka -

„Ich habe noch nie verstanden, warum es Gier genannt wird, das eigene, verdiente Geld behalten zu wollen, es aber keine Gier ist, sich das Geld anderer Leute aneignen zu wollen." - Thomas Sowell



Traurig schleppt sich fort das Leben;

Mancher Kummer stellt sich ein.

Doch wenn's in den Taschen fein klingelt und rollt,

Da hält man das Schicksal gefangen.

Und Macht und Liebe verschafft dir das Gold,

Und stillet das kühnste Verlangen.

Das Glück dient wie ein Knecht für Sold;

Es ist ein mächtig Ding das Gold!

Beethoven 1814, Fidelio, op. 72, 1. Akt, 4.Szene: Arie

"Das Höchstmaß an 'sozialer Gerechtigkeit' ist erreicht, wenn wir alle als Penner durch die Städte irren." - Roland Baader

"Sie bestrafen unwidersprochen alles Rechtschaffene und glorifizieren alles Abartige" - der SUV-Fahrer über die Grünen.

„Was am Kapitalismus ‚kalt' und ‚unmenschlich' sein soll, das ist die Tatsache, dass sie den Menschen keine Illusionen vorgaukelt von einem irdischen Paradies der Edlen, der ‚solidarischen' und ‚neuen' Menschen, sondern daß er sie so akzeptiert wie sie sind: Egoistisch und hilfsbereit, verschlagen und offen, dumm und gescheit, faul und fleißig, nüchtern und verträumt. Was am Sozialismus ‚menschlich' sein soll, das ist in Wirklichkeit nur die Illusion, der Irrtum und der Wahn. ... Dieser Wahn aber lebt fort.." - Roland Baader

„Während man in einer Diktatur mit den Wölfen heulen muss, um politisch überleben zu können, fordert die Demokratie das gemeinsame Blöken in der Schafs-Herde." - Peter Ziemann

Ziviler Ungehorsam ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ziviler Gehorsam. - Howard Zinn



Macht entsteht durch Gehorsam. - Humberto Maturana

"Das Einführen neuer kreativer Steuern ist ein schlichtes Zeichen dafür, dass man reichlich unkreativ im Lösen selbst verursachter Probleme ist" - Thomas Bachheimer (eingestellt von WE).

Zitat nach Geschmack des SUV-Fahrers zum Jubiläum:

"Der Minimalstaat ist der weitestgehende Staat, der sich rechtfertigen läßt. Jeder weitergehende Staat verletzt die Rechte der Menschen." Robert Nozik

If you can't impress them with brilliance - buffle them with bullshit. - W.C.Fields

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. - George Orwell



Am Ende dieser Krise steht die Auflösung der EU und das Ende des Euro. Alles andere ist Geschwätz von Ahnungslosen. - Toni Straka (TS)

Wäre die EU ein Staat und würde einen Antrag zum Beitritt in die Europäische Union stellen, dann würde der Antrag abgelehnt. Mangels demokratischer Substanz. - Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments

Wer die Regierungen als größte Bedrohung seiner Freiheit und Vermögen erkannt hat, kauft Gold. - Leserkommentar auf Welt Online

Gold, Silber und Blei, diese Metalle machen frei! - auf verschiedenen Gold-Foren geäusserte Meinung.

"EU ist wenn ein Pleitelandchef dem anderen Pleitelandchef eine Empfehlung gibt" - hartgeld.com Leser

Ein ehrlicher Politiker ist so wirklich wie ein Mondkalb. - Pandora, Cartoonist auf hartgeld.com

Es gilt das alte Bachheimer'sche Gesetz: Je weniger dynamisch die Politiker und deren Ideen sind, desto dynamischer ist die Enteignunggeschwindigkeit der Bürger - sprich Inflation - Thomas Bachheimer

"Diejenigen, die zu klug sind, um sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft werden, dass sie von den Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie selbst." - Platon, Griechischer Philosoph,427 v. Chr. 347 v. Chr.

"Ein Gold-Zertifikat ist wie ein Optionsschein auf einen Platz in einem Rettungsboot, wenn die Titanic untergeht" - Ronald-Peter Stöferle

Goldzitterer: Sie kaufen was, an das sie nicht glauben und wundern sich dann, daß sie zittern. Faszinierend. - hartgeld.com Leser.

Neu 2012-10-18:

"Die Geschichte des Papiergeldes ist leider immer wieder auch eine Geschichte der Geldentwertung."

- Jens Weidmann, Bundesbankpräsident

Lumpen ergeben Papier -

Papier ergibt Geld -

Geld ergibt Banken -

Banken geben Darlehn -

Darlehn ergeben Bettler -

Bettler ergeben Lumpen.

Spruch von Lumpensammlern aus dem 19. Jhdt.

[14:15] Leser-Zitats-Erweiterung

Dazu passt hervorragend eine Redewendung meiner Großmutter: Wer mehr gibt, als er hat, ist ein Lump

Im akademischen Elfenbeinturm herrschen das Lineardenken, die Titelsucht (Prof. Dr. Dr. h.c. mult....) und die intellektuelle Inzucht vor. Null Hausverstand. - Walter Eichelburg

Ein weiteres Ziel tyrannischer Maßnahmen besteht in der Verhinderung von ,,Muße". Deren Mittel sind schnell erzählt: Man muß die Menschen arm machen und sie dauernd in Beschäftigung halten. Der erste Trick führt dazu, daß die Betroffenen ständig mit der Besorgung der Lebensnotwendigkeiten ausgelastet werden, die zu einem Aufstand benötigten Finanzen fehlen und der Tyrann sich selbst durch Enteignung von Privatbesitz den notwendigen finanziellen Spielraum sichert. Füllt die Beschaffung des zum bloßen Leben Notwendigen die Zeit der Beherrschten nicht aus, helfen dem Tyrannen deren Zwangsarbeit an öffentlichen Bauten und permanente Kriegsführung aus seiner Malaise. Die Menschen sind ständig beschäftigt und bedürfen eines Führers. Der Tyrann macht sich unentbehrlich.

...Durch Unkenntnis über die eigenen Qualitäten und dem daraus folgenden ängstlichen Handlungsverzicht, erreicht der Tyrann gleichzeitig eines seiner zentralen Anliegen: die Handlungsunfähigkeit seiner Untertanen. - Aristoteles



Emanzen trifft man nur bei Schönwetter. Bei schlechtem Wetter oder gar Sturm, schlüpfen sie unter den Arm eines starken Mannes. - hartgeld.com Leserin

Geld ist wie eine schöne Frau. Wenn man es nicht richtig behandelt, läuft es einem weg. - Jean Paul Getty

"Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen" Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 - 1805)

"Ein Armer muss baumeln, wenn er ein Koppelschloss gestohlen hat. Aber wenn ein Reicher einen ganzen Staat stiehlt, feiert man ihn als Staats- mann des Jahres."

" Willst du also die allerbesten Reden über Liebe, Pflicht, Gerechtigkeit und dergleichen hören, dann lausche führenden Politikern!"

"Und wenn die Staatsmänner und Juristen und Moralprediger verschwinden, nimmt auch aller Diebstahl ein Ende, und die Welt hat ihren Frieden."

- Tschuang-Tse vor 2500 Jahren!

Ex scientia pecuniae libertas. “Aus der Kenntnis über Geld kommt Freiheit.” - RÖMISCHE WEISHEIT

Neu 2012-07-20:

- Adam Smith (1723 - 1790, Begründer der klassischen Nationalökonomie)

Neu 2012-07-17:

Keiner ist so sparsam, daß er nicht mit fremdem Geld verschwenderisch umginge. - (Anthologia Latina 716,9)

Wenn man Nahrungsmittel in eine Gasse legt, kommen die Ratten. Bei Steuergeldern kommen die Banken. Es ist ein Naturgesetz. - Frank Meyer

„Ein König richtet das Land auf durch Recht. Wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde.“

- Salomen (etwa 965 – 925 vor Christus), König von Juda und Israel

Neu 2012-05-19:

Neu 2012-05-09:

Neu 2012-05-06:

Neu 2012-05-05:

The present world catastrophe is a clear demonstration of the fact that they rule, and that they are incompetent to rule."

- Hugo Salinas Price in "After the Welfare State, what?"

„Die EU in ein impotentes Imperium, das Frankreich ausgeplündert hat“ - Marine Le Pen

„Ich beuge mich nicht dem Diktat unnützer Forderungen aus Brüssel“ - Geert Wilders

Alle feingesponnenen Theorien über die Albernheit der Goldwährung, alle Satiren auf das emsige ‚Ausbuddeln’ dieses lächerlichen Metalles und alle geistvoll ausgeklügelten Projekte einer goldfreien Währung schaffen die merkwürdige Tatsache nicht aus der Welt, dass die Menschen seit Jahrtausenden sich darin völlig gleichgeblieben sind, dass sie im Golde den letzten, höchsten und sichersten Wert erblickt haben. - Wilhelm Röpke

In nomine patris Goldmann Sachs et filli Bernanke et spiritus Bilderbergensis. Amen. - hartgeld.com Leserin.

DIE DEMOKRATTIE IST DIE VERWALTUNG DER ARBEITSLOSEN DURCH DIE ARBEITSSCHEUEN - der Grossschreiber

Beschäftige Dich mit der Realität, sonst beschäftigt sich die Realität mit Dir! ---- Der Silberfreund

“The day a sound person becomes a politician, sadly they can no longer speak the truth" - Egon von Greyerz

"Es zeugt nicht von geistiger Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein."

- Jiddu Krishnamurti, indischer Philosoph

Zur Demokratie: Würfeln ist besser als wählen, denn der Durchschnitt ist besser als eine negative Auslese. - Edgar L. Gärtner

Neu 2012-03-17:

- Friedrich II., auch Friedrich der Große oder der Alte Fritz genannt

WER EINEM STAAT ETWAS LEIHT IST DUMM UND FRECH ZUGLEICH !

DUMM WEIL ER ES VERLEIHT UND FRECH WEIL ER ES WIEDER HABEN WILL !!!

- der Grossschreiber

"Wenn JP Morgan implodiert, explodiert die Kaufkraft von Silber!" - Oliver Disler

Neu 2012-02-26:

- Adam Smith, schottischer Philosoph und Nationalökonom (1723 - 1790)

„Ich sag’ immer: Die Abkürzung ESM steht ja nicht wirklich für Europäischen Stabilitätsmechanismus. In Wahrheit heißt ESM ja Europäischer Sadomasochismus. Die Sadisten sitzen in Brüssel, die Masochistenrolle fällt uns zu.“ - Heinz-Christian Strache

Neu 2012-02-12:

Niemand vermag zu sagen, wie viele politische Dummheiten aus Mangel an Geld schon verhindert worden sind. - Charles Maurice de Talleyrand

Die Sklaven von heute werden nicht mit Peitschen, sondern mit Terminkalendern angetrieben.

- John Steinbeck, 1902-1968, US-amerikanischer Schriftsteller, Literaturnobelpreis 1962

Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane - Johann Wolfgang von Goethe

Neu 2012-02-08:

In dieser Beziehung - und nur in dieser - war, wie ich später erkenne sollte, kein Unterschied zwischen republikanischen Präsidenten und Tyrannen verschiedener Fassons.

Manche, besonders Diplomaten, verbergen ihre beschämende ökonomische Unwissenheit unter scheinbarem Hochmut und Geringschätzung. "

- Felix Somary

Neu 2012-02-06:

Neu 2012-01-29:

Neu 2012-01-27:

Die Schirmherrschaft über die Armen zu übernehmen war in der Politik immer das sicherste Mittel, sich zu bereichern. - Nicolás Gómez Dávila war ein kolumbianischer Philosoph.

"Pecunia, si uti scias, ancilla est, si nescias, domina.

'Das Geld, wenn du es zu nutzen weißt, ist eine Magd, wenn nicht, eine Herrin.' - Publilius Syrus

The flow of gold from Western vaults to Eastern vaults is the most important symbol of the decline of the West. As the East rises, the West falls. “So goes the gold, so goes the power.” Remember to be your own central bank by owning physical gold. Many in Europe have apparently figured this out as gold demand is, “off the charts.” - London Gold Trader (King World News)

Nachhaltigkeit auf der Basis von Papiergeld? Das wäre so wahrscheinlich wie ein Keuschheitsgelübde im Puff. - Edgar L. Gärtner

Gold und Grüne sind vom ihrem Wesen her, Erbfeinde, die einander zwanghaft ausschließen. Das eine ist göttlich, rein, schuldenfrei und verkörpert Freiheit, Eigenkapital, realwirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Aufschwung, Niedrigsteuersätze, wobei das andere für Begriffe wie diabolisch, schmutzig, verschuldet, Gefängnisplaneten, Leverage jeder Form von Fremdkapital, realwirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Untergang, Komplettenteignung steht. - der SUV-Fahrer

"Die Gold-Investoren gewinnen Jahr für Jahr, während das Goldkartell die Spekulanten immer wieder blutig schlägt". - Walter K. Eichelburg (auf Leser-Anregung)

Neu 2011-12-05:

- Ferdinand Lips aus "Die Goldverschwörung" S 312 Kapitel: "Was geschah mit Deutschlands Gold"

Neu 2011-11-23:

Neu 2011-11-22:

- Ludwig von Mises, Im Namen des Staates - oder die Gefahren des Kollektivismus, Stuttgart 1978

Neu 2011-11-21:

daß du es nicht brauchst - Mark Twain, Autor (1835–1910)

Ein Bankier ist ein Kerl, der Ihnen bei schönem Wetter

einen Regenschirm leiht und ihn zurückverlangt, sobald es regnet.

- Mark Twain (1835–1910), ähnlich Robert Frost, Lyriker (1874–1963)



Wenn Sie glauben, es interessiert niemanden, ob Sie tot sind, versuchen Sie es mal mit dem Vergessen einiger Kreditraten. - anonym

Die Finanz-Minister und die Bankiers haben eines gemeinsam. Sie leben von anderer Leute Geld. Die Bankiers haben nur die unangenehme Aufgabe, es wieder zurückzuerhalten. - Hermann Josef Abs, Bankier (1901–1994)

"Buying gold is just buying a put against the idiocy of the political cycle. It's That Simple" - Kyle Bass

Neu 2011-11-01:

Die Zeit des Irrtums der anderen, der falschen Hoffnungnen, der blind begangenen Fehler wird dann sehr lang."

- Carl J. Burckhardt, Schweizer Diplomat, Essayist und Historiker

Neu 2011-10-23:

"Durch Kunstgriffe der Bank- und Währungspolitik kann man nur vorübergehende Scheinbesserung erzielen, die dann zu umso schwererer Katastrophe führen muss.“ - Ludwig von Mises

"Es war Wahnsinn, dieses System zu schaffen, jahrhundertelang wird darüber als eine Art historisches Monument kollektiven Wahnsinns geschrieben werden" - britischer Außenminister William Hague zum Euro

“Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren” - Ayn Rand, 1905-1982

WER SEIN VERMÖGEN EINEM "BERATER" ANVERTRAUT, DER KANN AUCH GLEICH SEINE ALTE VON EINEM "PROFI" VÖGELN LASSEN! - Der Grossschreiber

Wenn alle wahren und echten Rechte zerstört sind, muss die entartete, jakobinische Demokratie die „Menschenrechte“ erfinden, um sich überhaupt noch vom Totalitarismus unterscheiden zu können – wenigstens rhetorisch. - Roland Baader

"Nicht die Diktatoren schaffen die Diktaturen, sondern die Herden." - Georges Bernanos

"Die Grünen sind die größten Umweltgifte, die Deutschland in seiner Geschichte je gesehen hat." - Peter Ziemann

Alles Unheil auf der Welt stammt von Menschen, die glauben, sie müßten etwas Gutes tun. - Arthur Koestler

"Corruptissima re publica plurimae leges." "Je verdorbener der Staat, desto mehr Gesetze hat er." - Tacitus Annalen III, 27

Schafe fragen nicht, sie glauben! Und sie glauben das, was ihnen die Anstrengung erspart, Fragen zu stellen! - hartgeld.com Leser

Jeder Wahlsieger ist ein Meisterdieb - Roland Baader

Neu 2011-08-24:

Neu 2011-08-20:

„Alles was Sozialisten von Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“ - Konrad Adenauer

Je größer der Papiergeld-Reichtum der Welt, desto größer die Armut, die ihm folgen wird. - Roland Baader

Neu 2011-08-16:

Neu 2011-08-15:

Neu 2011-08-14:

Neu 2011-08-13:

Neu 2011-08-06:

"We will not have any more crashes in our time." - John Maynard Keynes in 1927

Neu 2011-08-05:

Neu 2011-08-02:

»Mit Ausnahme der Zeiten des Goldstandards haben praktisch alle Regierungen in der Geschichte ihr Exklusivrecht zur Ausgabe von Geld dazu benutzt, die Menschen zu betrügen und zu plündern.« - August von Hayek

Neu 2011-08-01:

Neu 2011-07-28:

Neu 2011-07-24:

Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen - chinesisches Sprichwort

Neu 2011-07-19:

"Die Währungsunion spaltet Europa. Man baut ein politisches Gebilde politisch und nicht ökonomisch auf." - Ralf Gustav Dahrendorf

„Ein Grüner ist erst dann richtig glücklich, wenn er anderen etwas verbieten kann.“ - Wiglaf Droste (deutscher Satiriker)

„Ein Roter ist erst dann richtig glücklich, wenn er anderen etwas wegnehmen kann.“ - Hans G. Bronik (österr. Autor und Blogger)

"Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät" - Jean Paul Getty

„Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich, aber die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden.“ - Die Bibel: Sprüche 27,12

"Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt; wer sich Geld leiht, wird zum Sklaven seines Gläubigers." - Altes Testament Sprüche Salomos 22:7

"DIE MODERNE WELT IST SO KAPUTT, DASS MAN KEINE ANGST ZU HABEN BRAUCHT, DASS SIE NICHT UNTERGEHT" - Nicola Gomez Davila

„Der Staatsapparat ist ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Das Wesen der Staatstätigkeit ist, Menschen durch Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zu zwingen, sich anders zu verhalten, als sie sich aus freiem Antriebe verhalten würden.“ - Ludwig von Mises

Keine Wette war in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote. - Wilhelm Röpke

MAN KANN NIEMAND ZUM ARBEITEN ZWINGEN, ABER MAN MUSS AUFHÖREN DIE FAULEN MIT DEN GELDERN DER FLEISSIGEN ZU ALIMENTIEREN UND MAN MUSS DIE KRIMINELLEN SO BEHANDELN WIE SIE ES BRAUCHEN !! - der Grossschreiber

"Der geschickte Journalist hat eine Waffe: das Totschweigen - und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch." - Kurt Tucholsky

"Eine Geldabwertung hat die gleiche Wirkung wie ein Teilbankrott (des Staates), aber der Schaden tritt dabei langsamer zutage und wird von allen ertragen; das schmerzt weniger und erregt weniger die öffentliche Aufmerksamkeit." - Ferdinando Coelestinus Galiani

Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit - (Thomas Jefferson)

UND DIE VORAUSSETZUNG DER DEMORATTIE IST DIE UNENDLICHE VERBLÖDUNG! - der Grossschreiber



In Zeiten der universellen Täuschung wird das Aussprechen der Wahrheit zur revolutionären Tat.... - George Orwell

„Scherz ist die drittbeste Tarnung, Die zweitbeste: Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand“ - (Biedermann und die Brandstifter“, Max Frisch)

“In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!” - Franklin Delano Roosevelt

"Meiner Meinung nach wählen wir unsere Abgeordneten nicht, damit sie gegen die Verfassung verstoßen." - Prof. Schachtschneider

"Die heute praktizierte Form der Demokratie ist zunehmend ein Synonym für den Prozeß des Stimmenkaufs und für das Schmieren und Belohnen von unlauteren Sonderinteressen, ein Auktionssystem, in dem alle paar Jahre die Macht der Gesetzgebung denen anvertraut wird, die ihren Gefolgsleuten die größten Sondervorteile versprechen, ein durch das Erpressungs- und Korruptionssystem der Politik hervorgebrachtes System mit einer einzigen allmächtigen Versammlung, mit dem Wortfetisch Demokratie belegt.”

- Friedrich August von Hayek

Die Volkswut wächst im proportionalen Verhältnis zum Haircut - der Grossschreiber

Ich fürchte, der normale Bürger wird nicht erfreut sein zu hören, daß die Banken Geld schaffen können und es auch tun. Und diejenigen, die den Kredit der Nation kontrollieren, lenken die Politik der Regierung(Staat ) und halten das Schicksal des Volkes restlos in der Hand.

- Reginal McKenna, ehemaliger Schatzkanzler Englands 1924

"Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie bekämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen..” - Arthur Schopenhauer

"Die Legislative und Jurisdiktion sind als bezahlte Beinebreitmacher lediglich als ein verfassungsrechtliches Placebo, aber keine wirksame Macht im Staate zu sehen." - Peter Ziemann

"Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Steine sammeln und eine Zeit um Steine zu werfen." - Aus dem Alten Testament: Prediger Salomo 3,1-14

„Geld nennt man heute Knete, weil man jeden damit weich bekommt.“ - Gerhard Uhlenbruck

Neu 2011-06-27:

Das galt für das 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert waren wir weiter: Hier verdiente die erste Generation das Geld, die zweite verkonsumierte es, die dritte studierte auf Staatskosten bis ins Rentenalter Sozialpädagogik und die vierte setzt das erworbene Wissen um, wird schwul und macht auf Hartz IV oder geht in die Politik. - hartgeld.com Leserin

"Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch bald wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann urteilt das Volk, und dann gnade euch Gott!" - Friedrich Rückert, der große deutsche Freiheitsdichter

Im Leben stehen einem anständigen Charakter so und so viele Wege offen, um vorwärts zu kommen. Einem Schuft stehen bei gleicher Intelligenz und Tatkraft auf dem gleichen Platz diese Wege auch alle offen. Daneben aber auch noch andere, die ein anständiger Kerl nicht geht. Er hat daher mehr Chancen, vorwärts zu kommen, und infolge dieser negativen charakterlichen Auslese findet eine Anreicherung der höheren Gesellschaftsschichten mit Schurken statt. - Hermann Oberth

"Europa wackelt finanztechnisch, als historisches Projekt ist es schon bankrott. Die Bürger, besonders die jungen, wissen mit ihrer Union nichts mehr anzufangen, sie sind bestürzt darüber, was die Regierenden mit ihrem Geld veranstalten – und gehen zu Millionen auf die Straße."

- Der Spiegel, 25/20.06.2011, S. 47

Die Europäische Union ist wie ein Fahrrad: Wenn es anhält, fällt es um. - Jacques Delors

Gold and silver are money. Everything else is credit. - J.P. Morgan 1912

"Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen." - Otto von Bismarck

Neu 2011-06-17:

Neu 2011-06-16:

Neu 2011-06-14:

"Glückliche Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit!” - Marie Freifrau Ebner von Eschenbach

"Demokratie, das ist die Kunst, sich an die Stelle des Volkes zu setzen und ihm feierlich in seinem Namen, aber zum Vorteil einiger guter Hirten, die Wolle abzuscheren.“- [Romain Rolland, 29.01.1866 – 30.12.1944 - franz. Schriftsteller und Musikkritiker]

Neu 2011-06-07:

Neu 2011-06-04:

Neu 2011-06-03:

Ihr klagt über den Hochmut der hohen Herren.

Laßt euch gesagt sein: der Hochmut der hohen Herren wird sich sehr schnell geben, wenn sich erst einmal eure Kriecherei gegeben haben wird."

- Georg Christoph Lichtenberg

"Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mäusefalle" - Russisches Sprichwort

Neu 2011-05-28:

Gold ist der eigentliche Revolutionär der heutigen Zeit – es ist Sinnbild einer immer weiter zunehmenden Gruppe von freiheitsliebenden Menschen, die das Joch der Notenbanken-Politbüros, der Merkel-Regime und um ihre Macht zitternde Bewegung der Berufs-Demokraten abschütteln wollen. - Peter Ziemann

Neu 2011-05-26:

Neu 2011-05-25:

Neu 2011-05-16:

Thomas Jefferson

"Wer grundlegende Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit." -

Benjamin Franklin

Wenn der Sklavenstaat bankrott ist, dann sind seine Eigentümer bankrott, und die Sklaven sind frei! - www.steuerboykott.org

Neu 2011-05-12:

Neu 2011-05-06:

Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergeßlichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Wort das Gewollte sich vorzustellen vermag. - Adolf Hitler

Neu 2011-05-04:

Papiergeld kommt und geht. Gold und Silber bleiben - hartgeld.com Leser

Neu 2011-05-01:

- (Cicero, röm. Politiker, 106 v. Chr. - 43 v.Chr.)

Leserkommentar: das war vor rund 2000 Jahren - woran man zweifelsfrei erkennt, dass die Polit-Parasiten bis heute nichts dazu gelernt haben!

Gold und Silber in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf - hartgeld.com Leser

Neu 2011-04-29:

Neu 2011-04-24:

jede Bank, jeden Staat,

sogar Harley Davidson und den Quelle - Katalog,

dann muß sich das System eben

durch einen allgemeinen Vertrauensverlust

in die Werthaltigkeit des Geldes zerlegen.

- Walter K. Eichelburg

Ist jemand dumm und fleißig, dann muß man ihn von allen wichtigen Aufgaben fernhalten.

Ist jemand faul und klug, dann ist er geeignet für die höchsten Positionen.

- Helmuth von Moltke

“Es ist schwierig jemand dazu zu bringen, etwas zu verstehen wenn sein Gehalt davon abhängig ist, es eben nicht zu verstehen.“ – Sinclair Lewis 1935

Neu 2011-04-20:

Neu 2011-04-16:

Neu 2011-03-31:

Wenn Sie heute ihr Geld auf die Bank tragen, dann gehört es Ihnen nicht mehr. Sie geben damit Ihr Eigentum auf. Denn die Bankeinlage kommt in die sogenannte Sammelverwahrung der Bank. Dort haben sie nur mehr eine Forderung auf ihr Geld. So kann die Bank jederzeit sagen: Tut mir leid, ich habe das Geld verspielt oder hergeschenkt oder selbst verkonsumiert, Sie kriegen es nicht mehr. Das ist in der heutigen Form der Bank gesetzlich zulässig. - Prof. Franz Hörmann

Das Gegenteil von (politisch) ‚links‘ ist nicht ‚rechts‘ - und das Gegenteil von rechts ist nicht links. Der braune Sozialismus war und ist nur eine Variante des roten Sozialismus. Das Gegenteil von ‚links‘ (und von ‚rechts‘) ist: ‚freiheitlich‘ und ‚offen‘, sowie ‚rechtsstaatlich‘ im ursprünglichen Sinne des Wortes. Und freiheitlich, offen und rechtsstaatlich bedeutet zugleich: So viel persönliche und private Entscheidungsautonomie des Bürgers als möglich. Und das wiederum heißt zugleich: So wenig Staat und Politik als überhaupt möglich, und so wenig Parteien- und Funktionärskompetenzen als gerade noch denkbar.

Beim Phänomen Sozialstaat handelt es sich um einen Sozialismus mit eingezogenen Krallen. Am Verhältnis Katze-Maus und am Schicksal der Mäuse ändert das nichts. - Roland Baader

Neu 2011-03-03:

Neu 2011-03-02:

Als "Lohnsklave" hatte ich vor lauter Arbeit keine Zeit Geld zu verdienen - hartgeld.com Leser

Neu 2011-03-01:

Neu 2011-02-28:

Nichts wird so fest geglaubt, wie das, was am wenigsten bekannt ist.

Nur die Dummen haben sofort eine Überzeugung fertig.

Jedem kann es passieren, daß er einmal Unsinn redet; schlimm wird es erst, wenn es feierlich wird.

Jeder redet mal Unsinn. Ein Unglück ist nur, es dauernd zu tun.

Die Welt besteht aus lauter Geschwätz,

jeder Mensch redet eher zu viel als zu wenig.

Wir bringen unsere Dummheiten zu hohen Ehren, wenn wir sie in Druck geben.

Halsstarrigkeit und Verbohrtheit ist der sicherste Beweis von Dummheit. Gibt es ein Geschöpf, das so sicher, entschieden sich selbst vertrauend, feierlich und ernsthaft wäre wie der Esel?

Die Dummheit ist eine böse Eigenschaft. Aber sie nicht ertragen können, sich darüber aufregen und ärgern, ist eine Krankheit anderer Art, die der Dummheit nichts nachgibt und die gerade so unleidlich ist.

Ich will in diesem Leben nur den Ruhm erwerben, daß ich es friedlich verbracht habe.

Da ich gegen außergewöhnliche Größen immer auf der Hut bin, habe ich gefunden, daß sie im Ganzen, Menschen wie andere sind.

Feigheit, die Mutter aller Grausamkeit.

Uns etwas verbieten heißt uns danach lüstern machen.

Um seine Kinder braucht sich heutzutage niemand zu sorgen. Wenn sie zu nichts taugen, können sie noch immer in die Politik gehen.

Bei Krankheiten des Volkes kann man anfangs noch die Gesunden von den Kranken unterscheiden; dauern sie aber an, so empfindet sie aber bald der ganze Körper; kein Teil bleibt frei vom Verderben; denn es gibt keine Luft, die sich so gierig einsaugt, so verbreitet und alles durchdringt, wie die der Ehrlosigkeit.

Diejenigen, die einen Staat aus den Fugen heben, sind gewöhnlich die ersten, denen er auf den Kopf fällt.

Mit den Ehen ist es wie mit den Vogelbauern; die Vögel, die nicht darin sind, wollen mit aller Gewalt hinein, und die, welche darin sind, wieder heraus.

Keine noch so gefährliche chemische Substanz ist in der Lage, das Leben des eigenen Volkes nachhaltiger zu vergiften, als das Vokabular starrköpfiger Politiker!" - Claudio Michele Mancini

Neu 2011-02-19:

Neu 2011-02-12:

Neu 2011-02-03:

Neu 2011-01-30:

Neu 2011-01-16:

Ich habe das Wort ‚Europa‘ immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von anderen Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten. - Bismarck gegenüber König Wilhelm I.

"Gold is the money of kings, silver is the money of gentlemen, barter is the money of peasants – but debt is the money of slaves."

– Norm Franz, Money and Wealth in the New Millenium

Neu 2011-01-06:

Neu ist an den aktuellen Phänomenen vor allem die pantagruelische Dimension der öffentlichen Schulden. Ob Abschreibung oder Insolvenz, ob Währungsreform, ob Inflation - die nächsten Großenteignungen sind unterwegs." - Peter Sloterdijk (in der FAZ vom 10.6.2009)

"The most important financial innovation I've seen in the last 25 years is the automatic teller machine (ATM)." - Paul Volcker

The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to work and give to those who would not. - Thomas Jefferson

My reading of history convinces me that most bad government results from too much government. - Thomas Jefferson

No free man shall ever be debarred the use of arms. - Thomas Jefferson

The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government. - Thomas Jefferson

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. - Thomas Jefferson

To compel a man to subsidize with his taxes the propagation of ideas which he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical. - Thomas Jefferson

Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. - Horst Seehofer, CSU

Nichts ist im Menschen, auch im scheinbar aufgeklärtesten, fester verwurzelt als der Glaube an irgendwelche Autoritäten - Egon Friedell, (1878 - 1938)

Neu 2010-12-21:

Neu 2010-12-19:

Neu 2010-12-07:

Neu 2010-12-03:

Neu 2010-12-01:

Neu 2010-11-30:

Neu 2010-11-29:

Neu 2010-11-26:

Während Deutschland mehr und mehr Kompromisse bei der Währungsunion eingeht, wird es der deutschen Öffentlichkeitwohl nach und nach klar werden, daß Helmut Kohl sie in die Niederlage führt, nicht zum Triumph. Die Deutschen könnten anfangen zu denken, daß der Vertrag von Maastricht in der Geschichte als Deutschlands dritte Kapitulation vor Frankreich in weniger als einem Jahrhundert beurteilt werden wird: als natürlicher Nachfolger der Verträge von Versailles und Potsdam.“ - Anatole Kaletsky 1998

„Es ist Frankreichs Absicht, auch auf währungspolitischem Gebiet die starke deutsche Stellung zu schwächen.“ - Prof. Dr. Ludwig Erhard, Wohlstand für Alle

Neu 2010-11-25:

Neu 2010-11-24:

"Der Euro ist nicht in Gefahr." (Juncker) ... ja, ja, niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen ... - hartgeld.com Leser

Neu 2010-11-23:

Why don't somebody print the truth about our present economic condition?

We spent years of wild buying on credit, everything under the sun, whether we needed it or not, and now we are having to pay for it, howling like a pet coon. This would be a great world to dance in if we didn't have to pay the fiddler. - The Best of Will Rogers

"You and I as individuals can, by borrowing, live beyond our means, but only for a limited period of time. Why should we think that collectively, as a nation, we are not bound by that same limitation?" - Ronald Reagan

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. - John Fitzgerald Kennedy

Credit ... is the only enduring testimonial to man's confidence in man. - James Blish

Lend money to a bad debtor and he will hate you. - Unknown

Neu 2010-11-18:

1. DUMMHEIT

2. NEID

BEIDES IST IMMER AUSREICHEND VORHANDEN ! - hartgeld.com Leser

Neu 2010-11-04:

Neu 2010-11-02:

Neu 2010-11-01:

„Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken.“ - Benjamin Disraeli 1804-1881

Neu 2010-10-30:

Neu 2010-10-28:

Neu 2010-10-25:

Neu 2010-10-17:

Neu 2010-10-16:

Neu 2010-10-12:

Und meine Mutter sagte immer: "Wohlstand fängt beim Sparen an." - hartgeld.com Leserin.

Neu 2010-10-09:

Neu 2010-10-03:

"Im demokratischen Westen besteht eine wirtschaftliche Zensur, und die Organe der Massenmedien werden von den Mitgliedern der Machtelite gelenkt." - Aldous Huxley, 1959.

Neu 2010-09-29:

Neu 2010-09-19:

“The more I see the U.S.Administration in operation, the more I want to have all my money in gold. Just protect yourself. Remember, you can still swap fiat junk for real money.” - Richard Russell

Neu 2010-09-17:

Neu 2010-09-16:

Neu 2010-09-13:

Neu 2010-09-12:

Neu 2010-09-11:

Neu 2010-09-10:

Neu 2010-09-09:

Meine Rettungsboote sind getakelt und ausgerüstet. - hartgeld.com Leser.

Neu 2010-09-05:

Neu 2010-08-28:

Neu 2010-08-26:

Um ein Tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. - Albert Einstein

"Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist." - Heidi Kabel

Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. - Victor Hugo

Kommt es gelb und schwer daher, ist Pleite geh'n kein Thema mehr - Handelsblatt.

"Die US Regierung besitzt eine Technologie, genannt Notendruckpresse, bzw. ihr heutiges elektronisches Äquivalent, die es ihr ermöglicht, so viele Dollars zu produzieren, wie sie es wünscht und absolut kostenlos." - Ben (Helicopter) Bernanke, 2002

„Die Geschichte staatlichen Umgangs mit Geld ist, mit Ausnahme einiger kurzer glücklicher Perioden, eine Geschichte von unablässigem Lug und Trug.“ - Friedrich August von Hayek

Neu 2010-08-09:

Neu 2010-08-02:

"Denken Sie daran: Eine Demokratie hat niemals längere Zeit Bestand. Sie verausgabt sich, begeht Selbstmord. Es hat noch nie eine Demokratie gegeben, die sich nicht letztlich selbst zur Strecke gebracht hätte. Es ist sinnlos zu behaupten, die Demokratie sei weniger eitel, weniger stolz, weniger eigensüchtig oder habgierig als eine Aristokratie oder Monarchie. Das ist sie nicht; die Geschichte bietet kein Beispiel dafür. Alle Menschen unter allen ursprünglichen Regierungsformen werden von den gleichen Leidenschaften beherrscht, die sich, wenn unkontrolliert, in den gleichen Phänomenen von Lug und Trug, Gewalt und Grausamkeit äußern." - John Quincy Adam

Neu 2010-08-01:

Neu 2010-07-28:

"Einem sterbendem Pferd setzt man kein goldenes Gebiss mehr ein und lässt ihm auch keine Brille mehr schleifen, sondern es erhält den Gnadenschuss und die nutzbaren Reste werden sinnvoll verarbeitet" - Prof. Dr. Hans J. Bocker

"Wenn die Leute nur über Dinge reden würden, von denen sie etwas verstehen-das Schweigen wäre unerträglich." - Einstein über Dummheit

Die Dummheit der Menschen ist so unendlich wie das Weltall, wobei ich mir bei Letzterem nicht so ganz sicher bin..... - Einstein

Und hier eines für Bibelgläubige oder Buchstabenchristen:

Ihr habt Ohren zu hören und hört doch nicht, ihr habt Augen zu sehen und seht doch nicht. - Jesus

"Die Lüge hat viele Gesichter (Papierwerte, Buchgeld, etc.), die Wahrheit hat nur eines (Gold)!" - Jean-Jacques Rosseau (adaptiert)

"Die Linken können alles bestreiten, nur nicht ihren Unterhalt!" - Anonymus

Neu 2010-07-20:

Neu 2010-07-17:

Neu 2010-07-10:

Da hat man jahrelang fleißig das gelernt. was einem vor die Nase gesetzt wurde, verkauft Kredit- u. Anlageprodukte, von denen man voll und

ganz überzeugt ist und dann kommt der Eichelburg und haut einem den Finanzhammer über den Schädel. Hat mit aber gut getan. - Banker aus Österreich.

I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the president or the pope or a .400 baseball hitter. But now I want to come back as the bond market. You can intimidate everybody. - James Carville

Neu 2010-07-07:

Neu 2010-07-06:

Neu 2010-07-03:

Neu 2010-07-02:

Don't steal! - The goverment hates competition! - hartgeld.com Leser

Neu 2010-06-19:

Alle anderen Regierungsformen sollten stets überdacht werden! - copyright by whachmann

Neu 2010-05-29:

Neu 2010-05-28:

You have to choose (as a voter) between trusting to the natural stability of gold and the natural stability of the honesty and intelligence of the members of the Government. And, with due respect for these gentlemen, I advise you, as long as the Capitalist system lasts, to vote for gold. - George Bernard Shaw, 1928

Neu 2010-05-23:

Neu 2010-05-20:

Neu 2010-05-17:

Neu 2010-05-16:

A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largess from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship. The average age of the world's greatest civilizations has been 200 years. - Alexander Tytler

Neu 2010-05-13:

Neu 2010-05-10:

Neu 2010-04-30:

Neu 2010-04-29:

Erst wenn der letzte Pig gefallen ist, der letzte Euro vernichtet wurde, der letzte Bailout durch Gesetze und Political Correctness gepeitscht wurde, werden ihr merken, dass die Rettungsboote aus Gold und Silber bestanden haben. - hartgeld.com Leser

Neu 2010-04-27:

Neu 2010-04-24:

Neu 2010-04-21:

Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, sondern an dem hündischen Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten - Gottfried Benn

Neu 2010-04-14:

Falls das amerikanische Volk jemals die Kontrolle über die Herausgabe ihrer Währung auf Banken übertragen sollte, werden diese und die Firmen, die sich um sie bilden, unter dem Einsatz von Inflation und Deflation, dem Volk solange ihr Eigentum wegnehmen, bis die Kinder obdachlos auf dem Kontinent, den ihre Väter einst in Besitz nahmen, aufwachen. Die Herausgabe von Geld soll von den Banken weggenommen werden, und zurück auf den Kongress und das Volk übertragen werden. Ich glaube aufrichtig, dass Banken, mit dem Recht Geld herauszugeben, gefährlicher für die individuellen Freiheitsrechte sind als eine stehende Armee. - Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA (1801-1809)

Neu 2010-04-05:

Neu 2010-04-04:

"Geld darf nicht knistern, es muß klingen!" - gehört in TV Schinderhannes

Neu 2010-04-02:

Neu 2010-03-25:

Die EU war eine Sommerparty. Aber jetzt ziehen dunkle Wolken auf. Partyland ist abgebrannt. - hartgeld.com Leser.

Neu 2010-03-15:

Neu 2010-03-13:

The appearance of periodically recurring economic crisis is the necessary consequence of repeatedly renewed attempts to reduce the „natural“ rates of interest on the market by means of banking policy. – Ludwig von Mises

…in our system of profit and loss, we cannot possibly think that the government should bail the banks out of bad loans they made, but allow them to keep the profits on the good ones. – Milton Friedman

I place economy among the most important republican virtues, and public debt as the greatest dangers to be feared. – Thomas Jefferson

Christmas is a time when kids tell Santa what they want and adults pay for it. Deficits are when adults tell the government what they want and their kids pay for it. - Richard Lamm, ex governor of Colorado

Good money is coined freedom. – Swiss proverb

With the exception only of the period of the gold standard, practically all governments of history have used their exclusive power to issue money to defraud and plunder the people. – F. A. Hayek

Government finance and the nation’s medium of exchange have in the future to be two separate things. – Ludwig von Mises

… if we face a monopolist we are at his mercy. And an authority directing the whole economic system would be the most powerful monopolist conceivable. – F. A. Hayek

The more prohibitions there are, the poorer the people become … The greater he number of statues, the greater the number of thieves and brigands. – Lao-tzu

To be long gold is, in a grand thematic way, to be short the socialization of risk. – James Grant

O gold! I still prefer thee unto paper, which makes bank credit like a bank of vapor. – Lord Byron, Don Juan

One generation passeth away, and another generation cometh; but the earth abideth forever. – Ecclesiastes 1:4

In contrast to political money, gold is honest money that survived the ages and will live long after the political fiats of today have gone the way of all paper. – Hans F. Sennholz

It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. - Ludwig von Mises

Those palates who, not yet two summers younger, Must have inventions to delight the taste, Would now be glad of bread, and beg for it. – Shakespeare, Pericles

Neu 2010-03-11:

Neu 2010-03-07:

Neu 2010-03-05:

Neu 2010-02-24:

Neu 2010-02-23:

Von allen Erfindungen, die ersonnen wurden, um die arbeitenden Menschen zu betrügen, war keine wirkungsvoller als das Papiergeld. - Daniel Webster

Neu 2010-02-22:

Neu 2010-02-19:

Neu 2010-02-17:

Neu 2010-02-16:

Neu 2010-02-15:

Neu 2010-02-13:

Neu 2010-02-07:

Neu 2010-02-06:

Neu 2010-02-03:

Neu 2010-01-21:

Ob der Papp-Kamerad nun Bush oder Obama heißt, ist völlig irrelevant. - Peter Ziemann

Neu 2010-01-19:

Neu 2010-01-18:

Neu 2010-01-17:

Neu 2010-01-16:

Der Erhalt von Dienstwagen und Privilegien wird vor Erhalt der Political Correctness gehen, wenn es hart wird - hartgeld.com Leser

MBA = Master of Bullshit Administration - hartgeld.com Leser

MBA = Management By Accident - unbekannt

Neu 2010-01-13:

Neu 2010-01-11:

Neu 2010-01-10:

Neu 2010-01-09:

Journalistik ist die Kunst, das Volk glauben zu machen, was die Regierung für gut findet - Heinrich von Kleist

Neu 2010-01-07:

Die mit Abstand beste Anlage wäre Gold gewesen. Aber an den Kauf von Münzen und Barren dachte vor der Krise so gut wie niemand in Island – und jetzt ist Gold auf der Insel wegen der Kapitalkontrollen nicht zu bekommen, auch wenn der Besitz nicht verboten wurde. - Zeitfragen zur Island-Krise.

Neu 2010-01-06:

„Die Probleme, die es in der Welt gibt, sind nicht mit der gleichen Denkweise zu lösen, die sie erzeugt hat.“ (Albert Einstein (1879-1955), angesichts der Weltwirtschaftskrise von 1929)

„Man muss sich von dem Gedanken frei machen, dass unsere wirtschaftlichen Probleme mit Theorien, Regeln und Formeln angefasst werden können.“ (Hjalmar Schacht, deutscher Bankier, 1877-1970)

Beim Gold wird soviel gelogen, wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd zusammen. - Peter Ziemannn.

Neu 2009-12-28:

Der Akademikergeist neigt immer dazu, an einmal aufgenommenen Meinungen festzuhalten und sich dabei als Hüter der Wahrheit vorzukommen.

- Claude Henri Saint-Simon, Graf de Rouvroy

„Wir sind derzeit Zeuge, wie eine kleine Clique von Geldhändlern die Regierenden und die gewöhnlichen Steuerbürger regelrecht vorführt und verhöhnt“ - Der Spiegel

Neu 2009-12-18:

Neu 2009-12-12:

Neu 2009-12-07:

Neu 2009-12-02:

Neu 2009-11-24:

Neu 2009-11-23:

Neu 2009-11-21:

Neu 2009-11-18:

Neu 2009-11-17:

Neu 2009-11-16:

„Alle Formen nimmt die Geistlosigkeit an, um sich dahinter zu verstecken: sie verhüllt sich in Schwulst, in Bombast, in den Ton der Überlegenheit und Vornehmigkeit und in hundert anderen Formen.“ - Artur Schopenhauer

Neu 2009-11-02:

Neu 2009-10-30:

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. - hartgeld.com Leser.

"If you want to know when a society vanishes...watch money. Whenever destroyers appear among men, they start by destroying money, for money is men's protection and the base of moral existence. Destroyers seize gold and leave to it's owner a counterfeit pile of papers." … Ayn Rand

Neu 2009-10-28:

- Friedrich Engels (Unternehmer in Manchester) an seinen Freund Karl Marx in der Kondratieff-Krise 1857/58.

Neu 2009-10-23:

Neu 2009-10-16:

Neu 2009-10-15:

Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlich glaubt frei zu sein. - J. W. Goethe

Eher wird ein Löwe freiwillig zum Vegetarier, als dass ein Politiker spart - Walter K. Eichelburg (empfohlen von hartgeld.com Leser)

Der Angstschweiß der Notenbanker wird sich wohl noch verstärken. Erst um ihre Währung und dann um ihre Jobs - Peter Ziemann

The fundamental point, however, is not how "high" Gold goes against the US Dollar or any other paper currency. The fundamental point is that from now on, every US Dollar which Gold rises brings us closer to the time when the long delayed debate on the fundamental issue of MONEY and the lack of it in the modern financial system can no longer be avoided. Historically, Gold has always served to bring a deluded world back to economic and financial reality. Sadly, it has that job to do again. - Bill Buckler, Privateer

It's the comfortably off middle-classes who get destroyed by hyperinflation. They tend to continue trusting the institutions they have

trusted all their lives, and by the time they grasp what is happening it is too late. - Paul Tustain.

Neu 2009-10-03:

"Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles.“ - Goethe

Neu 2009-10-01:

Neu 2009-09-29:

Neu 2009-09-14:

Eine wahre Wertschöpfung findet schon lange nicht mehr statt. Es geht nur noch um Umverteilung - ein gigantisch hoher Preis für die Zukunft des Westens - hartgeld.com Leser.

Neu 2009-09-10:

"When you're headed in the wrong direction - God allows U-turns." - Amerikanisches Bonmot

Neu 2009-09-09:

Neu 2009-09-06:

VOX POPULI = VOX RINDVIEH - Ludwig Thoma

Neu 2009-09-02:

Neu 2009-08-30:

When you're two steps ahead, you're a crackpot." -- Rabbi Shlomo Riskin (Feb. 1998)

Die Totalaufhebung ALLER Bankgeheimnisse ist bei genauer Hinsicht das allerbeste, was Gold passieren kann. - hartgeld.com Leser

Wer die Augen nicht zum Sehen benutzt, wird sie später zum Weinen gebrauchen. - Jean Paul

Neu 2009-08-24:

Bleibt nur noch zu ergänzen, daß die heutigen Demokratien die bislang am besten versteckten Diktaturen sind. - Kommentar des Zusenders

Neu 2009-08-21:

Neu 2009-08-19:

Nur ein ganz kleiner Unterschied: Der Goldpreis wird gedrückt aber das Papiergeld wird gedruckt. - hartgeld.com Leser

Irgendwann werden die Schafe die Zunge in den Wind strecken und dürsten - dann ist Gold und SIlber aber schon ausverkauft. Sie sind einfach immer zu spät ...! - hartgeld.com Leser

Wenn man der Bank eine Million schuldet hat man ein Problem. Wenn man der Bank 100 Millionen schuldet, hat die Bank ein Problem. -

Aristoteles Onassis

Neu 2009-08-17:

Schafe kann man nicht belehren, man kann sie nur treiben! - hartgeld.com Leser

Neu 2009-08-03:

Es ist eine Definition von "Macht", sich nicht selbst ändern zu müssen - nur die anderen müssen sich anpassen - Walter K. Eichelburg

Empfohlen von einem hartgeld.com Leser

Neu 2009-07-23:

Ohne Schulden zu leben, kommt einer Erbschaft gleich - hartgeld.com Leser

Neu 2009-07-22:

Sie müssen sich entscheiden, worauf Sie vertrauen wollen. Auf die natürliche Stabilität des Goldes oder auf die Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierung. Bei allem schuldigen Respekt für diese Damen und Herren rate ich Ihnen, solange das kapitalistische System existiert, für Gold zu votieren." - George Bernhard Shaw

"Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank." - Bertolt Brecht

Neu 2009-07-13:

„Verschuldung ist nichts weiter als vorgezogener Konsum, der in der Zukunft ausfällt.“ Dr. Hjalmar Schacht, 1923-1930 Reichsbankpräsident

Neu 2009-07-07:

EHER WIRD SICH EIN HUND EINE WURSTRESERVE ZULEGEN, ALS EINE DEMOKRATIE EINE FINANZRESERVE - hartgeld.com Leser

Neu 2009-07-06:

Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. - Bertolt Brecht

Wo`s lang geht bestimmt Ackermann, nicht sein Berliner Hampelmann! - Anonym

Neu 2009-07-02:

1. First they ignore you.

2. Then they laugh at you.

3. Then they fight you.

4. Then you win.

Mahatma Gandhi

Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. - Mahatma Gandhi

Neu 2009-07-01:

„Es gibt heute keine Behörde, die für die Zahlungsversprechen Alexanders, Julius Cäsars, Ludwig XIV., Peter des Großen, Napoleons oder Hitlers aufkommt. Sie waren zu ihrer Zeit mächtige Männer, aber keine Bank wird heute ihre Schecks einlösen. Wenn man jedoch einen Goldbarren nimmt, der einst in ihren Schatztruhen lag, erhält man den Gegenwert dafür überall in der Welt. Die Dauerhaftigkeit und Universalität des Goldes verleiht ihm eine geldgleiche Autorität, die kein anderes Geld besitzt.“ - William Rees-Mogg

Der Politiker ist ein Akrobat;

er hält das Gleichgewicht, indem er das

Gegenteil von dem, was er tut, sagt.

Neu 2009-06-20:

Bei dem Management wird die Krise richtig Karriere machen - Volker Pispers

Irren ist menschlich, lügen ist demokratisch. - hartgeld.com Leser.

Neu 2009-06-19:

Manchmal muss man das Schiff versenken, um die Ratten loszuwerden. - hartgeld.com Leser.

Die echte Dummheit von der Thomas von Aquin spricht ist ein Phänomen, das mehr noch in akademischen Kreisen beheimatet sein dürfte, als in anderen.

Neu 2009-06-18:

Viele Chefs geniessen es "Chef" vieler Leute zu sein. Unglaublich, alle wollen immer Papier- und Menschenchef "spielen".

Mit Gold und Silber wird man ein "richtiger Chef"! - hartgeld.com - Leser

Neu 2009-06-14:

Eine "Elite" plündert den Planeten und die Politik steht Schmiere. - hartgeld.com Leser.

Neu 2009-06-13:

Alles Gold auf der Welt nützt nichts wenn man es nicht hat. - hartgeld.com Leser

Neu 2009-06-12:

Gold is the money of kings;

silver is the money of gentlemen;

barter is the money of peasants;

but debt is the money of slaves. (N.Franz)

Ein befreundeter Rechtsanwalt sagte neulich zu mir:

80% unserer Bürger glauben an einen Deutschen Rechtsstaat, die anderen 20% hatten schon damit zu tun…!

(gefunden bei MMNews)

Neu 2009-06-11:

Nur die kleinen Geheimnisse müssen beschützt werden.

Die Großen werden von der Ungläubigkeit der Öffentlichkeit

geheim gehalten.” - Marshall McCluhan

Neu 2009-05-30:

"Frau Merkel und ihre Regierung werden in die Geschichtsbücher eingehen als die größten Schuldenmacher und als die Totengräber des deutschen Wohlstandes." - Leserzuschrift Wirtschaftswoche.

Neu 2009-05-28:

"Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur." - Kleine Verbrechen werden bestaft während Große in Triumphzügen gefeiert werden.

Neu 2009-05-23:

Ein Versicherungsvertreter verkauft .... Versicherungen, ein Staubsaugervertreter verkauft.... Staubsauger und was der Volksvertreter dann verkauft liegt auf der Hand. - allgemein bekannt.

John Exter, ehem. Leiter New York Federal Reserve Bank: "Die USA und die anderen Ökonomien dieser Erde stehen an der Schwelle eines deflationären Zusammenbruchs, gegen den die 1930er Jahre den Anschein eines Booms haben werden. Die beste und einzig gute Investition wird Gold sein. Kaufen Sie es, solange es noch billig ist."

Neu 2009-05-22:

Politiker sind die Huren der Industrie und die Parasiten des Volkes. - hartgeld.com Leserin.

Neu 2009-05-21:

"Auro loquente omnis oratio inanis est." - lateinisches Sprichwort.

Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt.

Neu 2009-05-20:

Ich glaube nicht, dass wir die grosse Gemeinschaft der Immobilien-Religiösen bekehren können. - Peter Ziemann

Der Zweck einer Regierung ist es, die Regierten auszubeuten. Deshalb kann es einen „guten Politiker“ genau so wenig geben wie einen „ehrlichen Dieb“. - Roland Baader

Neu 2009-05-15:

"Der Durchschnittsmensch hingegen gleicht einem eingepferchten Tier, das noch nie bis zum Gatter vorgedrungen ist und daher völlig verständnislos die Berichte seiner Leidensgenossen hört, die von Begrenzung und Gefangenschaft sprechen. Weil es noch nie so weit genug gegangen ist, weiß es nicht, daß es im Käfig sitzt." - Baba Ram Dass

„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet, von den Tatsachen, die ihnen mißfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern. Der, der sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Der, der sie aufzuklären versucht, stets ihr Opfer.“ -- Gustav Le Bon 1895

"Those entrapped by the herd instinct are drowned in the deluges of history.

But there are always the few who observe, reason, and take precautions, and thus escape the flood. For these few gold has been the asset of last resort." - Anthony C. Sutton.

Der Goldstandard war ein ruhiger Wachhund, der unbegrenzte öffentliche Ausgaben verhinderte. Ich kann keine Beweise finden, die die Hoffnung unterstützen würden, dass unsere Papierwährung sich letztlich besser entwickeln wird als vergleichbare Experimente in anderen Ländern. Wegen unser wirtschaftlichen Stärke könnte die Krankheit des Papiergeldes bei uns viele Jahre brauchen, bis sie sich voll entwickelt ... aber wir könnten auch bald schon die kritische Phase erreichen. Wenn dieser Tag eintrifft, dann werden unsere politischen Führer wahrscheinlich finden, dass ein ausländischer Krieg und rücksichtslose Reglementierungen die glänzende Alternative zu einer heimischen Wirtschaftskrise sind.

- Howard Buffett (Vater von Warren Buffett)

Warum heißt der Staatsbürger Staatsbürger? Weil er schlußendlich für die Staatsschulden bürgt. - hartgeld.com Leser.

Neu 2009-05-09:

"Im Geld macht der Wert seinen Urlaub, im Gold und Silber ist er zu Hause." - hartgeld.com Leser

Neu 2009-05-07:

Über Gold und Silber müssen wir nicht reden... entweder man hat es oder man hätte es gerne gehabt. – Hartgeld.com Leser

Bis $1000/oz ist Gold superbillig, bis $3000 ist es billig, erst ab $10000 wird es teuer.

Bis $50/oz ist Silber superbillig, bis $150 ist es billig, ab $500 wird es teuer. - Walter K. Eichelburg

Auf jeden Fall wird man das goldene Zeitalter nicht ohne Gold erreichen – hartgeld.com Leser

"Papiergeld wird, in extremis, von niemandem entgegengenommen - Gold dagegen wird immer angenommen." - Alan Greenspan

"Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück - Null!"

Zitat von Voltaire (französischer Schriftsteller und Philosoph; 1694 - 1778)

Sound money (Edelmetall Geld) beinhaltet eine Fülle wertvoller Informationen über ökonomische Zusammenhänge. So wird z.B. automatisch immer der richtige Preis gefunden. Fiat money beinhaltet keinerlei wertvolle Information – nur Lügen. - hartgeld.com Leser-AU

"Bis Gold und Silber schmilzt, ist Papier längst verbrannt." - hartgeld.com Leser.

Greshamsches Gesetz

Nach dem Finanzberater der Königin Elisabeth I. von England, dem Gründer der Londoner Börse, Sir Thomas Gresham (1519-1579), benanntes Gesetz. Es besagt, dass schlechteres Geld stets das bessere Geld aus dem Umlauf verdrängt. Vorausgesetzt, jemand hat die Wahl, zwei oder mehrere Münzen mit gleichem Nominalwert in Umlauf zu setzen, so wird die betreffende Person in der Regel immer die Münze mit dem geringsten Metallwert zur Zahlung verwenden, die Münze mit dem höchsten Metallwert möglichst horten.

Das Wort "Wert-Papier" besteht aus zwei Substantiven, Wert und Papier,

und wiederholt gehen diese Worte in der Geschichte getrennte Wege!" - hartgeld.com Leser.